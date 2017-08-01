Yaz Kur'an kursları bütün güzelliğiyle devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) "Kur'an Ayında Kur'an'la Buluşalım" sloganıyla başlattığı ve iki dönemi geride bırakarak üçüncü dönemde devam eden yaz Kur'an kurslarına Diyarbakır'da binlerce öğrenci katılım sağlıyor.

Okulların tatil olmasını fırsat bilerek yaz Kur'an kurslarına akın eden binlerce çocuk, Kur'an-ı Kerim ile temel dini bilgiler öğrenip, çeşitli aktivitelerde bulunuyor.

Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen, 12 Haziran'da başlayan yaz Kur'an kurslarının Ramazan ayına denk gelmesinin, geçen yıllara göre camilerde çocukların Kur'an-ı Kerim'e ilgilerinin daha güçlü olmasına sebep olduğunu söyledi.

Yaz Kur'an kurslarının 18 Ağustos Cuma günü itibariyle son bulacağını hatırlatan İşliyen, "Ondan sonra bayram araya girecek ve çocuklarımız da tatil yapma imkânı bulacaklar. Geçen sene kurslarımıza 55 bine yakın kız ve erkek öğrencemiz katılmıştı. Bu sene geçen yıla oranla 9 bine yakın bir artış oldu. Bunun 32 bini erkek, 32 bine yakını da kız öğrenci olmak üzere kız çocuklarımıza camilerimizde, Kur'an kurslarımızda kahir ekseriyetle fahri olarak çalıştırdığımız bayan öğretici hocalar tarafından ders verilmekte. Erkek çocuklarımıza ise erkek hocalarımız tarafından Kur'an-ı Kerim dersleri verilmeye devam etmektedir." dedi.

Çocukların, bu kurslarda haftanın belli günlerinde tercih ettikleri aktivitelere katılma imkânı bulduklarını dile getiren İşliyen, sözlerine şöyle devam etti: "Adı yaz kursu olmakla beraber bir müfredatı var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bastırmış olduğu yaz kursu kitaplarımız var. Bu kitaplar içerisinde sadece Kur'an bilgisi değil, ilmihal bilgileri de var. Çocuklarımıza temizlikten, abdestten tutun namazı, orucu, haccı ve zekâtı öğretmeye yetecek kadar dersimiz var. Hz. Peygamber Efendimizin hayatını anlatan derslerimiz var. Adabı muaşereti, günlük görgü kurallarını, davranış şekillerini, Hz. Peygamber'in sünnetine uygun şekilde öğreten derslerimiz var. Bir de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı müdürlüklerle imzalamış olduğumuz protokollerimiz var. Yaz kursları böyle bir kurstan ziyade bir cazibe merkezi haline gelsin diye gayretimiz var. Çocuklarımız, bu kurslarda haftanın belli günlerinde tercih ettikleri aktivitelere katılma imkânı buluyorlar."

"Çocuklarımıza Kur'an bilgisini veriyoruz"

"Yoğun olarak Kur'an kursu faaliyeti göstermekle birlikte hocalarımızın asli görevlerinden bir tanesi de camiye gelerek Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen çocuklarımıza ve büyüklerimize ders vermektir." diyen İşliyen, "Bütün anne babalara, büyüklere, gençlerimize ve yavrularımıza seslenmek istiyorum: 18 Ağustos'ta kursların bitiyor olmasına bakmasınalar. Okullar başladıktan sonra da hafta sonu akşam vakitleri varsa kendilerine en yakın olan hocamızla irtibat kurmak suretiyle kendilerine müsait olan saatleri hocamızla birlikte belirleyerek, yazın öğrendiklerine kış aylarında devam etsinler. Yaz aylarında şehir dışına giden, çalışmak zorunda kalıp da Kur'an kurslarından istifade edemeyen çocuklarımız, gençlerimiz de hafta sonları, şubat tatilinde akşamları bu ihtiyaçlarını mutlaka giderme, karşılama yolunu seçsinler. Gördüğünüz gibi, rakamlar 64 bin civarında. Yaz kursuna gelebilecek potansiyel bundan çok daha fazladır. Çocuklarımızı 'Saldım çayıra Mevla'm kayıra' anlayışıyla kesinlikle bırakamayız. Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim bilgisini, Allah inancını, peygambere bağlılık inancını mutlaka vermenin bir yolunu bulmalıyız. Çocuklarımız bize Allah'ın en büyük emanetleridir. Emanete nasıl davrandığımız konusunda Cenabı Hak bize soracaktır. Çocuklarımızın bize emanet oldukları bilinciyle manevi eğitimi vermenin yolunu bulacağız." ifadelerini kullandı.

Velilere yönelik tavsiyelerde bulunan İşliyen, "Okullarımızda büyük bir imkân var. Anne babalardan rica ediyorum, mutlaka çocuklarımızı imam hatip okullarına göndersinler. Ama imam hatip okullarına gitmeyen çocuklarımız, okullarda seçme imkânı bulunan Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'in hayatı, temel dini bilgiler ve Arapça derslerini, özellikle Kur'an Kerim ve Hz. Peygamber'in hayatını seçmeli dersler olarak mutlaka seçsinler." ifadelerini kullandı.

"Yaz Kur'an kursu öğrenciler için çok faydalıdır"

Kayapınar ilçesindeki Hz. Ali Camisi'nde yaz Kur'an kursu öğreticisi olan Emrullah Başer, yaklaşık 35-40 öğrenciye ders verdiğini bildirerek, "Her gün öğleden sonra camide Kur'an-ı Kerim dersi veriyoruz. Yaz Kur'an kursu sadece Kur'an ve elifbadan ibaret değil, biz burada öğrencilerimize toplumsal hayatta nasıl davranış sergileyeceklerini anlatıyoruz. Amacımız onları topluma faydalı birer birey yapabilmektir. Yaz Kur'an kursu öğrenciler için çok faydalıdır. Aynen okul gibidir. Öğrencilerimizi camiye ısındırmak amacıyla yüzme ve futbol turnuvaları ve benzeri spor aktiviteleri düzenliyoruz. Kur'an-ı Kerim her şey demektir. Camiye gelmeyen çocukların ailelerine önerimiz, çocuklarını camiye göndersinler ya da çocuklarıyla ilgilenip günde bir sayfa da olsa Kur'an-ı Kerim'i okutsunlar. Yoksa Kur'an-ı Kerim okumayı unuturlar." şeklinde konuştu.

Bu yıl camiye gelip, ders aldığını söyleyen Mahmut Gök (14), "Hocalarım sayesinde Kur'an'a geçebildim ve onlar sayesinde Kur'an'daki emirleri hayatıma daha güzel geçirebiliyorum. Allah ve Peygamber Efendimiz, bizi Kur'an okumaya yönlendirdiği için dışarıda kendime zaman öldüreceğime burada Kur'an okumak bence daha mantıklı. Namaz kılmayı, abdest almayı öğreniyorum. Çeşitli sohbetler yapıyoruz. Peygamberlerin hayatını, Kur'an'ın tarihini, nasıl toplandığı gibi konuları öğreniyorum." dedi.

"Sözün en hayırlısı Kur'an-ı Kerim olduğu için camiye geliyorum"

Yaz Kur'an kurslarına gelen Faraç Yılmaz, şunları söyledi: "4 yıldır camiye gidip geliyorum. İlk önce elifbadan Kur'an'a geçtim. Kur'an'ı bitirdikten sonra fıkıh dersi almaya başladım. Şu anda tecvitle Kur'an-ı Kerim okuyorum. Sözün en hayırlısı Kur'an-ı Kerim olduğu için camiye gelip, Kur'an-ı Kerim okuyorum. Boşu boşuna dışarıda vakitlerini harcayacaklarına namaz kılıp, ibadet edip camiye gelmeleri, Allah'ın kelamını öğrenmeleri daha iyidir. Dışarıda gezen gençler kurtuluşa ermeleri için buraya gelmelidir."

Ceren Yavuz, yaşıtlarının camiye gelip Kur'an-ı Kerim öğrenebileceklerini dile getirerek, "Burada öncelikle hep birlikte Kur'an okuyoruz, sonra tecvit dersini öğreniyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Hocamız bize Hz. Muhammed'in insanlara karşı saygılı, sevgili ve hoşgörülü olduğunu anlatıyor. Onun çok iyi ve temiz kalpli olduğunu, herkese saygı duyduğunu anlatıyor. Birlikte pikniğe gidiyoruz. Benim yaşıtlarım ve küçüklerim gelip burada benimle birlikte Kur'an öğrenebilirler, hep birlikte etkinlik yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

5 yıldır camiye gelip ders aldığını ve önemli olanın Hz. Muhammed'in hayatının öğrenilmesi olduğunu söyleyen Rukiye Ay ise "Yaklaşık 5 yıldır camiye gelip gidiyorum. Burada Peygamberimizin hayatını öğrendim. Önemli olanın maddi zenginlik değil de manevi zenginlik olduğunu öğrendim. Peygamberimizin nasıl ahlaklı, merhametli, sevgili bir insan olduğunu öğrendim. Allah'ın bize verdiği bu yüce kitabı öğrendim. Diğer peygamberleri öğrendim. Burada en çok insanın insana merhamet etmesi, onu anlaması gerektiğini öğrendim." şeklinde konuştu...