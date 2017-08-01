Yaz aylarında çiğ köfte satışları azaldı

Öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir’de haziran ayından sonra üniversitelerin tatile girmesi ile öğrencilerin memleketlerine dönmesi ve sıcak hava çiğ köfte alıcısını azaltıyor. Konu ile görüşlerini paylaşan çiğ köfteci Metin Akpınar, "Yazın hem halkın fazla ilgi göstermemesi ve hem de öğrencilerin gidişiyle çiğ köftecilerin işleri yarıya yakın azalır. Genellikle çiğ köfteciler öğrencilere daha çok satış yapıyor. Eskişehir halkı bilip güvendiği aynı yerden çiğ köfte almayı tercih ediyor. Yazın ise çiğ köfte hafif ve yağsız bir yiyecek olmasına rağmen sağlıklı bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Yazın Eskişehir’de çiğ köftecilerin satışı yarısı düştüğünü ifade ederek diğer bir işletme sahibi Kerem Öztel ise “Yazın hava sıcak olduğu için çiğ köftenin satışı çok düşüyor. Aynı zamanda öğrenciler de sürekli gelen müşterimizdir. Onlar olmadıkça satışımız yarısı kayıp oluyor. Bu nedenle biz birçok kampanyalarda bulunup işimize denge kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.