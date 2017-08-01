Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yaz aylarında çiğ köfte satışları azaldı

Eskişehir’de yaz aylarındaki sıcak hava ve tatil döneminde öğrencilerin gidişiyle çiğ köfte satışının yarıya düştüğü belirtiliyor.

01 Ağustos 2017 Salı 13:23
Yaz aylarında çiğ köfte satışları azaldı

Öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir’de haziran ayından sonra üniversitelerin tatile girmesi ile öğrencilerin memleketlerine dönmesi ve sıcak hava çiğ köfte alıcısını azaltıyor. Konu ile görüşlerini paylaşan çiğ köfteci Metin Akpınar, "Yazın hem halkın fazla ilgi göstermemesi ve hem de öğrencilerin gidişiyle çiğ köftecilerin işleri yarıya yakın azalır. Genellikle çiğ köfteciler öğrencilere daha çok satış yapıyor. Eskişehir halkı bilip güvendiği aynı yerden çiğ köfte almayı tercih ediyor. Yazın ise çiğ köfte hafif ve yağsız bir yiyecek olmasına rağmen sağlıklı bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Yazın Eskişehir’de çiğ köftecilerin satışı yarısı düştüğünü ifade ederek diğer bir işletme sahibi Kerem Öztel ise “Yazın hava sıcak olduğu için çiğ köftenin satışı çok düşüyor. Aynı zamanda öğrenciler de sürekli gelen müşterimizdir. Onlar olmadıkça satışımız yarısı kayıp oluyor. Bu nedenle biz birçok kampanyalarda bulunup işimize denge kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:23
  1. Eskişehir
  2. Akpınar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da tedavi edilen kaplumbağalar denize bırakıldı
    1. Hatay'da tedavi edilen kaplumbağalar..
    2. Rusya, Suriye'deki üssüne onu kurdu
    3. Başkan Kale sözünü tuttu
    4. 7 Ağustos'ta Türkiye'den görülmeye..
    5. Bursa’da çalışmalar başladı… Aranıyor!
    6. Polise kafa atan şahıs gözaltına alındı
    7. Başkan Gürlesin, çalışmalarını anlattı
    8. Şanlıurfa’da iş kazası: 2 yaralı
    9. Quaresma sağlık kontrolünden geçti
    10. 700 balya saman kül oldu
    11. Çin harekete geçti! O ülkeye..
    12. İki üniversite mezunu engelli..
    13. Şiddetli çatışma! İmha edildiler...
    14. Bileği bükülmeyen şampiyonlar..
    15. Dünya beklenenden daha fazla ısınacak
    16. Büyükşehirden sokak hayvanları için..
    17. Dursun Özbek’ten Lucescu çıkarması
    18. Dolandırıcı ile yaşlı kadının telefon..
    19. Hastane otoparkı asfaltlandı
    20. Atıyye: Katar'ın diyaloğa açık olması..
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var