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Yayladağı kırsalına 2 top mermisi düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye'den atılan 2 top mermisi düştü

02 Ocak 2018 Salı 17:20
Yayladağı kırsalına 2 top mermisi düştü

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait bir noktadan atıldığı belirlenen 2 top mermisi Yayladağı ilçesi Belengöz Hudut Karakolu yakınlarındaki boş araziye isabet etti. 

Herhangi bir kaybın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri atışın yapıldığı noktaya misliyle karşılık verdi. 

Bu arada Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Hatay sınırı yakınlarındaki muhaliflerin kontrolündeki köylere yönelik saldırıları devam ediyor.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 17:20
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