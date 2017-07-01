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Yayladağı kırsalına 2 top mermisi düştü

Suriye sınırındaki Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarına 2 top mermisi isabet etti.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:56
Yayladağı kırsalına 2 top mermisi düştü

 

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarına 2 top mermisi düştü.

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarına, Beşşar Esed rejimi bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 top mermisi isabet etti. 

Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, hudut birlikleri saldırının geldiği bölgeye misliyle karşı atış yaptı.

Türkiye'nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık 1 kilometre mesafede yer alıyor.

Kaynak: AA

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:56
  1. Türkiye
  2. Suriye
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  4. Yayladağı
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