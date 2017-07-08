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Yayla yolunda kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde yayla yolunda meydana gelen kazada aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:05
Yayla yolunda kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Samsun’un Alaçam ilçesi Bengü Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Bengü Yaylası’nda Geleneksel Bengü Güreşleri’ne giden Ali B.’nin (41) kullandığı 16 ND 328 plakalı otomobil, stabilize yolda çakıla kapılarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yolun solunda bulunan direğe çarptıktan sonra 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kazada otomobilde bulunan 10 yaşındaki Batuhan B. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ali B. ve otomobilde bulunan Hüseyin B. (62), Hasime (58), Arife (37), A.B ( 3) ve S.B. (16) yaralandı. Yaralılardan Hasime B., Alaçam Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise olay yerine gelen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin, Arife ve Alperen B. burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bedir ailesinin Bursa’da ikamet ettikleri, gezmeye geldikleri Bafra’dan güreşleri seyretmek için Bengü Yaylası’na gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:05
  1. Samsun
  2. Bursa
  3. Bafra
  4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
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