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Yayla evlerinde gıda maddesi bırakılmaması uyarısı

Mardin Valiliğince, yayla evleri ve yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması uyarısında bulunuldu.

26 Ekim 2017 Perşembe 23:05
Yayla evlerinde gıda maddesi bırakılmaması uyarısı

Mardin Valiliğince, yayla evleri ve yazlıklarda gıda maddesi bırakılmaması uyarısı yapıldı.

TERÖRİSTLER HIRSIZLIK YAPIYOR

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarının, yerleşim yerlerinden uzakta yayla evi ve yazlık olarak kullanılan konutlardan hırsızlık yaparak gıda ile benzeri yaşam malzemesi temin etmeye çalıştıkları belirtildi.

İl genelinde yerleşim yerlerinden uzaktaki yazlık, bağ ve yayla evi ile benzeri şekilde kullanılan tüm yapılarda yiyecek ve içecek türü malzemelerin bırakılmaması hususunun terörle mücadele kapsamında önem taşıdığı bildirildi.

Açıklamada, konuya duyarlılık gösterilmesinin beklendiği bildirildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 23:05
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