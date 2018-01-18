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Yayınlamaya başladılar... İlk görüntüler geldi...

Suriye’nin Halep Vilayetinde faaliyet gösteren Ketaibi Ğuraba El Turkistaniyye (Türkistanlı Garipler Tugayları) Leyramon’daki faaliyetlerini gösteren fotoğraflar yayınladı.

18 Ocak 2018 Perşembe 19:35
Yayınlamaya başladılar... İlk görüntüler geldi...

Türkistan İslam Partisinden bağımsız Doğu Türkistanlılardan oluşan grupta Araplar ve diğer yabancı savaşçılar da yer alıyor.

Ketaibi Ğuraba El Turkistaniyye, Uygur Türkçesiyle yayın yapan medya kuruluşuna son günlerde Arapça yayın yapan medya kanalları da ekledi.

Halep’in güneyinde El Şehid bölgesinde Rejime yönelik saldırıları gösteren fotoğraflar da grubun medya kolu tarafından paylaşıldı.

Ketaibi Ğuraba El Turkistaniyye tarafından yayınlanan bir videoda örgüt lideri Ebu Said El Muhacir ve dini liderlerinden Ebu Ömer El Muhacir, konuşma yaparken görüntülendi.

Konuşmada Hama’daki Rejim ve DEAŞ karşı yürütülen savaşa teşvik edildi.

 

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 19:35
  1. Ebu Said El Muhacir
  2. Ömer El Muhacir
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