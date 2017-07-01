Yayaya çarpıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Abuzer Yıldırım’a (74) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa olay yerine yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazaya karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.