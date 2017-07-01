Yayaya çarpıp kaçtı
Adıyaman’da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı şahsa çarpan motosiklet sürücüsü kaza yerinden kaçtı.01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:27
Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Abuzer Yıldırım’a (74) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa olay yerine yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazaya karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.