Yayaların arasında daldı! Çok sayıda ölü var...
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir aracın önce yayalara ardından tren istasyonu korkuluklarına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.21 Ocak 2018 Pazar 19:38
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 HV 559 plakalı otomobil, Muradiye-Menemen yolu üzerinde seyir halindeyken, Muradiye Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya ardından ise tren istasyonu korkuluklarına çarptı.
Kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya ile araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Yayaların arasına dalan araç dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı
Aracın sürücüsü ile yolculardan biri ise ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.