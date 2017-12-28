Yaya Toure millî takıma dönüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure, emekliye ayrıldığı Fildişi Sahili Millî Takımı'na geri döneceğini açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, geçen yıl eylül ayında aldığı millî takımdan emeklilik kararından vazgeçtiğini belirterek, "Ülkemi çok seviyorum ve yeniden millî takıma seçilmek için uygunum." mesajını paylaştı.

Fildişi Sahili Millî Takımı'nda özellikle genç oyuncuları yetiştirebileceğini kaydeden Toure, "Deneyimimi, gelecek nesle aktararak tüm Fildişi Sahili halkını gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.