Yavuzeli’nde 15 Temmuz Şehitleri anısına mevlit okutuldu

Okunan mevlitin ardından İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım tarafından dua edildi. Duada ise bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması temenni edildi. Mevlide katılanlara gül suyu ve lokum ikam edildi. Programa İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Nedim Siverekli, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.