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Yavuzaslan’dan, Türkmen Basın Ajansı’na ziyaret

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Başkanı Güngör Yavuzaslan, Irak’taki Kürdistan yönetiminin başkenti Erbil’de faaliyet gösteren Türkmen Basın Ajansı’nı ziyaret ederek, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:48
Yavuzaslan’dan, Türkmen Basın Ajansı’na ziyaret

Sohbet havasında geçen ziyarette Türkmen Basın Ajansı ile ilgili bilgiler veren Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Erbiloğlu; “Türkmen Basın Ajansı olarak gazetemiz, internet sitemiz ve dergimiz var. Yeni bir ajansız. Tüm Irak’a ve tüm dünyaya sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Buranın yeni bir soluğu, yeni bir sesi olmaya adayız” dedi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yavuzaslan da; “Türkmen Basın Ajansı’nı ziyaret ettik. Ajansın Genel Müdürlüğünü ve idareciliğini yapan Mehmet Erbiloğlu bizleri karşıladı. Yaklaşık 10 Türkmen gazetecinin Irak’ta, Erbil’de ve Kerkük’teki olayları eşit bir şekilde tüm dünyaya aktarabilmek amacıyla kurduğu Türkmen Basın Ajansı Irak medyasına yeni bir soluk getirdi. Biz de Türkiye’den gelen gazeteciler olarak mesleki dayanışma adına meslektaşımızı ziyaret ettik” diye konuştu.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:48
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