Yavuzaslan, "Terörbasın özgürlüğü önünde engel"

Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların kaynağının terör olduğunun belirten Yavuzaslan demokratik hukuk sistemi içindemedyanın özgür olabileceğini ve bunun önündeterörün bir engel olduğunu açıkladı.

Başta FETÖ ve PKK terör yapılarıolmak üzereterörün basın özgürlüğü önünde engel olduğunadikkat çeken TKÜUGD Genel Başkanı Yavuzaslan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Özgür ve tarafsız basının Türkiyemiz için taşıdığı büyük önem, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminde birkez daha anlaşıldı. Darbe girişimine boyun eğmeyen Türk Medyası, milletin o hain gecede yaşananları anında öğrenmesini sağladı. Özgür basınhaber alma hakkını sonuna kadar savunarak darbecilere geçit vermedi. Temmuz 2016’da Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olması içintarihsel süreçten alnının akıyla çıkan Türk medyası hem yaygın hem de yerel medya olmak üzere mutlaka desteklenmeli ve meslekte yaşanan sorunlar çözülmelidir. 15 Temmuz gecesi Hasan Tahsin ruhuyla dik duruş gösteren gazeteciler bugünde hainlere karşı hem kalemleri hem de yürekleri ile mücadele etmektedirler.’’