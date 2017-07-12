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Yavuz Sultan Selim'in mirası gece kulübü oldu!

Yavuz Sultan Selim Han tarafından 503 yıl önce yaptırılan 'Çifte Hamam' gece kulübüne dönüştürüldü.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:44
Yavuz Sultan Selim'in mirası gece kulübü oldu!

 Restorasyon adı altında gece kulübüne çevrilen hamamda, yapılan içkili partiler ecdadın kemiklerini sızlatırken, maneviyatı yüksek Kastamonu halkı bu duruma büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Yüzümüzü karartan bu yapıya karşı derhal yetkilileri göreve çağırıyoruz” diyerek bu ahlaksızlığın ortadan kaldırılmasını talep ettiler.

Kastamonu’da 503 yıllık Osmanlı yadigârı Çifte Hamam gece kulübüne çevrilerek ahlaksızlık yuvası haline getirildi. Kulübe dönüştürülen hamamda, yapılan restorasyon eserin yapısını değiştirdi.  

Ecdadın mirası 503 yıllık tarihi hamamın, gece kulübü olarak kullanmasından Kastamonulu vatandaşlar tepkili. Hamamın ecdadımızın mirasına uygun kullanılmasını isteyen vatandaşlar, “Biran önce atalarımızın yadigârı hamamın eskiden olduğu gibi kullanmak istiyoruz. Yüzümüzü karartan bu yapıya karşı derhal yetkililerin göreve çağırıyoruz” tepkisinde bulundu.  

YAVUZ’UN YAPTIRDIĞI HAMAM GECE KULÜBÜ OLDU

1514 yılında Yavuz Sultan Selim’in Hocası Halim Çelebi tarafından yaptırılan ve Anadolu’da eşi benzeri bulunmayan hamam 2012 yılına kadar hamam olarak kullanılan Çifte Hamam, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu, 2013 yılında içkili gece kulübüne dönüştü. Osmanlı mirası olan hamamın içinde şimdi ise, ‘Çılgın Parti’ ve ‘İçkili Parti’ adı altında partiler yapılıyor. 

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Vatandaşlar, İslam’ın en önemli neferi ve ilk Osmanlı halifesi olan Yavuz Sultan Selim Han döneminde yaptırılan hamamın gece kulübü olarak kullanılmasının vicdanlarını sızlattığını belirtti.  

Tepki gösteren bazı vatandaşlar,  Osmanlı padişahların isimlerinin eserlerde kullanılmaya başlandığını hatırlatarak, “Yeni eserlere Osmanlı padişahlarının adını vermek yeterli değil. O padişahlardan kalan miraslara sahip çıkılmalıdır. Bu dönemde böyle bir yapıya bu şekilde izin verilmesi skandaldır” ifadelerini kullandı. 

Milli Gazete

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:44
  1. hamam
  2. Yavuz Selim
  3. Çifte Hamam
  • Sitem etmenin anlami yokSitem etmenin anlami yok45 dk önce
    Ben mi gelio vatandas olarak mudahale edecegim. Devlet uyuyor mu.
  • AliaAlia1 sa önce
    İşte chp hükümeti ve belediyesi.
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