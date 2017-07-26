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Yavuz Bingöl’e büyük şok… Şikayetçi oldu!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimine müdahale eden Yavuz Bingöl mahkemelik oldu. Bingöl’ün ikna etmesiyle intihardan vazgeçen Ahmet G., Bingöl’ün fotoğrafını çekmek suretiyle kendisini ifşa ettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:12
Yavuz Bingöl’e büyük şok… Şikayetçi oldu!

Yavuz Bingöl, 3 Kasım 2016'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimine müdahale etmişti. Bir gencin köprünün korkuluklarına çıktığını fark eden ünlü oyuncu, aracını durdurup olay yerine gitmişti. Gençle 10 dakika boyunca konuşan ve onu intihardan vazgeçiren Bingöl, olayla ilgili şunları söylemişti: “Çocuk benim hayranımmış. Beni görünce ağlamaya başladı. 10 dakika konuştuk, sonunda intihar etmekten vazgeçti. Bir can kurtarmak güzel bir şey tabii ki. Ama gençleri böyle görmek çok üzücü.”

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN GENÇ ŞİKÂYET ETTİ

İntihara kalkışan Ahmet G., geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak Bingöl hakkında şikâyetçi oldu. Bingöl'ün kendisini intihardan vazgeçirmediğini iddia eden Ahmet G.; ünlü türkücünün yanındaki şahsın ise korkuluklara çıkarken fotoğrafını çekip kendisini ifşa ettiğini ileri sürdü.

BİNGÖL İFADE VERDİ

Yürütülen soruşturmada Yavuz Bingöl ifade verdi. Bingöl, olay günü korkuluklara çıkarak atlamak üzere olan şahsı görünce duruma müdahale etmek için durduğunu anlattı. İfadesinde Ahmet G.'nin kendisini gördüğünde "Yavuz baba, senin türkülerinle büyüdüm" diyerek intihar etmek istediğini söylediğini belirtti. Polisin kendisini uyarması sonrası olay yerinden ayrıldığını söyleyen Bingöl, "O kişinin beni neden şikayet etiğini anlamadım. Ben ona yardım edebileceğimi, hayatı sevmesi gerektiğini söyledim" diyerek suçlamaları reddetti. Yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Bingöl'ün ünlü biri olduğunu, yoldan geçen vatandaşların fotoğrafını çekmiş olabileceğini belirterek ünlü şarkıcının olayda kusursuz olduğuna karar verdi ve soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:12
  1. Yavuz Bingöl
  2. intihar girişimi
  3. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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