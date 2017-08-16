Yavru yunus selfie uğruna can verdi
Kaybettiği annesini İspanya kıyılarındaki sığ sularda arayan yavru yunus, fotoğraf çekmek isteyen turistler yüzünden canından oldu.16 Ağustos 2017 Çarşamba 22:00
Annesinden ayrı düşen yavru dişi yunus, İspanya’nın güney kıyılarındaki sığ sularda tek başına kaldı.
ELDEN ELE DOLAŞTIRDILAR
Mojacar sahilinde kaybettiği annesini arayan yavru yunus, çevrede tatil yapan turistler tarafından fark edildi. Meraklı tatilciler hayvan kurtarma ekiplerine haber vermek yerine, beraber fotoğraf çekinmek istedikleri yavru yunusu elden ele dolaştırmaya başladı.
YUNUS KURTARILAMADI
Yetkililerin olay yerine gelmesine kadar geçen 15 dakikalık sürede turistlerin elinde mahsur kalan yavru yunus, strese bağlı olarak tetiklenmiş akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle can verdi.