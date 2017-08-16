Yavru yunus selfie uğruna can verdi

Annesinden ayrı düşen yavru dişi yunus, İspanya’nın güney kıyılarındaki sığ sularda tek başına kaldı.

ELDEN ELE DOLAŞTIRDILAR

Mojacar sahilinde kaybettiği annesini arayan yavru yunus, çevrede tatil yapan turistler tarafından fark edildi. Meraklı tatilciler hayvan kurtarma ekiplerine haber vermek yerine, beraber fotoğraf çekinmek istedikleri yavru yunusu elden ele dolaştırmaya başladı.

YUNUS KURTARILAMADI



Yetkililerin olay yerine gelmesine kadar geçen 15 dakikalık sürede turistlerin elinde mahsur kalan yavru yunus, strese bağlı olarak tetiklenmiş akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle can verdi.