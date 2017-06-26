Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yavru tilkiler annelerini böyle bekliyor

Annelerinin yiyecek getirmesini bekleyen 3 yavru tilki kameralara yansıdı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:37
Yavru tilkiler annelerini böyle bekliyor

Kars merkez Gelirli köyü yolu kenarında yuva yapan tilkinin 3 yavrusu, yiyecek bulmaya giden annelerini yuvalarının üzerine çıkarak bekliyor. Köy yolu üzerinde annelerini bekleyen yavru tilkiler, kendilerine yaklaşan vatandaşları görünce yuvalarına girerek saklanıyor.

Kars’a yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Gelirli köyü yolu üzerinde yuva yapan tilki, yavrularını doyurmak için yiyecek aramaya gidince, yavru tilkiler de güneşli havayla birlikte kendilerini yuvalarından dışarı attı. Annelerinin kendilerine yiyecek getirmesini dışarıda bekleyen yavrular, kendilerine gizlice yaklaşmaya çalışan gazeteciyi fark edince yuvalarına girerek saklandı. Yavru tilkilerin uzun zamandan beri bölgede oldukları öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:37
  1. Kars
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Yılmaz'dan Çinli oyuncuya şok hareket!
    1. Burak Yılmaz'dan Çinli oyuncuya şok..
    2. Tarlabaşı'na büyük operasyon!
    3. Abdüllatif Şener'den 'yürüyüş' kararı!
    4. FETÖ'den Kandil'e burs
    5. Bayramda acı bilanço: 51 ölü, 284..
    6. Canlı yayın yaparken kaza yaptılar!
    7. El Bab'da bayram namazı! Zekai Paşa da..
    8. Saadet'in HDP ziyaretinde şaşırtan..
    9. Bakan Nabi Avcı'yı yıkan haber
    10. Diyarbakır ayağa kalkmıştı! Eşgali..
    11. Karadeniz’deki PKK’lı teröristler ve..
    12. Duvarda asılı tüfek düşünce boynundan..
    13. Kahreden gerçek ortaya çıktı
    14. Askeri araç devrildi: 1 şehit!
    15. Bolu'da Kılıçdaroğlu'na soğuk duş!
    16. CHP sapkın yürüyüşü üzerine aldı
    17. En fazla saldırı onlara! Aralarında..
    18. Tatilciler erken dönüyor
    19. Alman Polisi, Türk ailenin bayramını..
    20. Üst geçitten atlamaya çalışan kız işte..
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!