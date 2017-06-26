Yavru tilkiler annelerini böyle bekliyor

Kars merkez Gelirli köyü yolu kenarında yuva yapan tilkinin 3 yavrusu, yiyecek bulmaya giden annelerini yuvalarının üzerine çıkarak bekliyor. Köy yolu üzerinde annelerini bekleyen yavru tilkiler, kendilerine yaklaşan vatandaşları görünce yuvalarına girerek saklanıyor.

Kars’a yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Gelirli köyü yolu üzerinde yuva yapan tilki, yavrularını doyurmak için yiyecek aramaya gidince, yavru tilkiler de güneşli havayla birlikte kendilerini yuvalarından dışarı attı. Annelerinin kendilerine yiyecek getirmesini dışarıda bekleyen yavrular, kendilerine gizlice yaklaşmaya çalışan gazeteciyi fark edince yuvalarına girerek saklandı. Yavru tilkilerin uzun zamandan beri bölgede oldukları öğrenildi.