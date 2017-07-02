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Yavru kediyi kurtarmak için canını tehlikeye attı

Yolun karşısına geçmek için hızla geçen arabaların arasında kalan yavru kediyi kurtarmak isteyen motosiklet sürücüsü, kendi canını hiçe saydı. Gencin canı pahasına kediyi kurtarması kask kamerasına işte böyle yansıdı...

02 Temmuz 2017 Pazar 12:42
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:42
  1. yavru kedi
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