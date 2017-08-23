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Yavru kaplumbağalar Akdeniz’den Turkcell’le hayata bağlandı

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin birlikte düzenlediği Kuzey Kıbrıs’taki etkinlikte Alagadi sahili mucizevi bir tabiat güzelliğine sahne oldu. Dünyanın en eski canlı türleri arasında yer alan ve ana yumurtlama alanı olarak Kıbrıs sahillerini seçen kaplumbağaların dünyayla buluşma anlarına çok sayıda gönüllü tanıklık etti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 08:56
Yavru kaplumbağalar Akdeniz’den Turkcell’le hayata bağlandı

En eski canlı türleri arasında yer alan ve ana yumurtlama alanı olarak Kıbrıs sahillerini seçen kaplumbağalar Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin etkinliğiyle Akdeniz’den dünyaya ilk adımlarını attı. Yaşam serüvenlerine Kuzey Kıbrıs’ı da dahil ederek nesillerini sürdüren Caretta Caretta ve Yeşil Kaplumbağalar, doğum sancılarını Kuzey Kıbrıs sahillerinde yaşadı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Kaplumbağalar Korumamız Altında” sloganıyla yürüttüğü proje boyunca eğitim çalışmaları ve kaplumbağa gözlemi yapıldı, yavru kaplumbağaların Akdeniz’e ve yeni yaşama ilk adımları izlendi.

Unutulmaz gün batımı

Kıbrıs’ın en önemli zenginliği kaplumbağalar nesillerini sürdürme mücadelesinde yeni bir yolculuğa çıkarken, bu önemli tabiat olayına pek çok gönüllü şahitlik etti.
Caretta Caretta ve Yeşil Kaplumbağalar için en önemli yumurtlama alanı olan Akdeniz sahilleri yavru kaplumbağalarla buluştu. Kıbrıs ve Türkiye medyasından gazeteciler de Alagadi Plajı’ndaki tabiat mucizesine tanıklık etti. Etkinlikte, gün batımı eşliğinde yavru kaplumbağalar sahilden denize bırakıldı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 08:56
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