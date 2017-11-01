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Yavaş yavaş zehirleniyoruz

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre atmosferde karbondioksit yoğunluğundaki rekor artış, son 800 bin yılda hiç görülmedi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:00
Yavaş yavaş zehirleniyoruz

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2016 senesinde yaptığı ölçümlerde, atmosferde karbondioksit yoğunluğunda rekor bir  artış gözlendiğini duyurdu.

WMO'nun yayınladığı sera etkisine sebebiyet veren gazlar bülteninde, geçen sene atmosferde karbondioksit konsantrasyonlarındaki artışın, 800 bin yılda hiç görülmemiş bir seviyede olduğuna vurgu yapıldı.

Bültenin 51 ülkede karbondioksit, metan ve azot oksit ölçümlerine dayandırıldığı, 2016'da karbondioksit yoğunluğundaki bu artışa El Nino Güney Salınımları ve insan faaliyetlerinin katkıda bulunduğu belirtildi.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, 2100 yılına kadar "tehlikeli sıcaklık artışlarını" önlemeyi hedefleyen Paris İklim Anlaşması'na atıfta bulunarak, "Gerçek şu ki yanlış yönde ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

"10 yıl ortalamasından yüzde 50 oranında daha yüksek"

Araştırmacılar, 2016 yılında milyonda 403,3 partikül ölçülen karbondioksit konsantrasyonunun, son 10 yıl ortalamasından yüzde 50 oranında daha yüksek olduğuna işaret etti. 2015'te atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun milyonda 400 partikül olduğu da hatırlatıldı.

Paris İklim Anlaşması 

2015 senesinde Paris’te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı’nda kabul edilen bu anlaşma, 2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturmaktadır.

Anlaşma, 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının %55’ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması sonucunda, 4 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girdi.

Paris Anlaşması, 2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel sosyo/ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedeflemektedir. Paris Anlaşması’nın uzun dönemli hedefi, endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasen küresel sıcaklık artışının 2°C’nin olabildiğince altında tutulmasıdır. Bu hedef fosil yakıt (petrol, kömür) kullanımının tedricen azaltılarak, yenilenebilir enerjiye yönelinmesini gerektirmektedir.

Trump Çekilmişti

45. ABD Başkanı Donald Trump, 2017 senesinin Haziran ayında Amerika'nın Paris Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı.

Trump "ABD, Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekiliyor. ABD, daha adil bir iklim anlaşması için çaba gösterecek. Paris Anlaşması, iklim değişikliği ile mücadeleyle değil, diğer ülkerin ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazanmasıyla ilgili bir anlaşma" demişti.

Ayrıca Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında "Amerikalılar için kötü bir anlaşma" ifadesini kullandıktan sonra sözlerine, "Amerikalı şirketlere, çalışanlara ve vergi mükelleflerine daha adil şartlar sunan bir anlaşma için müzakerelere başlayacağız. Anlaşma ABD çıkarlarına uygun bir hale gelirse, döneriz" şeklinde devam etmişti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 10:00
  1. Paris İklim Anlaşması
  2. Donald Trump
  3. karbondioksit salınımı
  4. karbondioksit yoğunluğu
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