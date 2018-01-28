Yattara'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Bu önemli karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un eski yıldızı Ibrahima Yattara dev maç hakkında değerlendirmede bulundu.



Trabzonspor'un son dönemde çıkışa geçtiğini belirten Yattara maçı da 2-0 kazanacaklarını söyledi.



Yattara 2003-2011 yılları arasında Trabzonspor forması giymiş ve Bordo-Mavili takım taraftarlarının gönlünde taht kurmuştu.

Kaynak:Fanatik