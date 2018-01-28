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Yattara'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2018 Pazar 14:44
Yattara'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Bu önemli karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un eski yıldızı Ibrahima Yattara dev maç hakkında değerlendirmede bulundu.

Trabzonspor'un son dönemde çıkışa geçtiğini belirten Yattara maçı da 2-0 kazanacaklarını söyledi.

Yattara 2003-2011 yılları arasında Trabzonspor forması giymiş ve Bordo-Mavili takım taraftarlarının gönlünde taht kurmuştu.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 14:44
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