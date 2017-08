Yattara'dan Afrika'ya futbol okulu projesi

Trabzonspor'un eski oyuncusu İbrahim Yattara, bordo-mavili kulüp aracılığıyla ülkesi Gine'de bir futbol okulu açmak istediğini söyledi.



Bir dönem Trabzonspor'a damgasını vuran ve Türk halkı tarafından da çok sevilen Yattara, yaz tatili ve kulübün 50'nci yıl kutlamalarına katılmak için geldiği Trabzon'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Belçika'da yaşayan Yattara, Trabzon'u memleketi gibi benimsediğini ve her fırsatta şehre gelerek hem sevenleriyle hem de Trabzonspor'un genç oyuncularıyla buluştuğunu kaydetti.

"Burası benim evim. Yeğenim, ailem, sevdiklerim burada. Burada herkes beni çok seviyor." diyen Yattara, Trabzonspor'un kendisi için önemini hala koruduğunu vurguladı.

Yattara, Afrika'da özellikle Gine'deki genç yeteneklerin Türkiye'ye gelmesini istediğini dile getirerek buna ilişkin bir futbol akademisi kurma fikri olduğunu aktardı.

Bununla ilgili, 50. yıl kutlamalarından sonra takım yönetimiyle görüşeceğini belirten Yattara, şöyle konuştu:

"Gine'de Trabzonspor Futbol Akademisi kurmak istiyorum. Takım kabul ederse çok büyük kazanımları olacak. Gine'den her yıl en az 5-10 futbolcu Avrupa'ya gidebilir. Ben futbola Gine'de başladım. Kardeşim de futbolcu. Lyon'un altyapısında yetişti. Mesela Naby Keita. O da Gine'de oynuyordu. Şimdi Liverpool istiyor. Keşke bu gençleri Trabzonspor'a getirebilseydik. Yönetimle konuşacağım. Gine'de herkes futbolu sokakta öğreniyor. Ben de sokakta öğrendim. O nedenle çok kaliteli futbolcular çıkıyor. Bunları değerlendirmek gerekli."

Yattara, Trabzon ile bağlarının takımla sınırlı kalmadığını, geçen süre zarfında ailevi bağlar da kurduğunu söyledi. Trabzonlu bir müteahhitle evlenen kız kardeşinin de kentte yaşadığını aktaran Yattara, "Ben hayatımı bu takımla, bu şehirle kazandım. Şimdi kardeşimin de buradan biriyle evli olması beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Yattara, Trabzon'a her gelişinde hala büyük bir ilgiyle karşılaştığını belirterek, "Bu şehir beni hala unutmadı. Çünkü ben bu takıma çok emek verdim. Zaten her yerde söylüyorum. Bu takım kalbime girdi ve sonsuza kadar orada kalacak." şeklinde konuştu.

Gine ile Türkiye Dünya Kupası'nda finale kalsa kimi destekleyeceği sorusuna Yattara "Ben Gine'de doğdum ama Trabzonlu oldum, Türk oldum. En büyük Türkiye, ben de kesinlikle Türkiye'yi desteklerdim." cevabını verdi.

Trabzonspor'a yeni sezonda başarı dileyen Yattara, "Ben her zaman, her yerde söylüyorum. En büyük Trabzonspor. Bize her yer Trabzon. Bu takımı ve şehri, taraftarı çok seviyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA