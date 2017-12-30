Yatırımlarla büyüdük

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gelecek yıl tamamlanması planlanan 47 milyar 700 milyon lira tutarındaki 126 projeyi de başlattıklarını söyledi.

Bakanlığının son 15 yılda 350 milyar 200 milyon TL tutarında yatırım yaptığını açıklayan Arslan şu mesajları verdi:

-Son 15 yılda Bakanlık olarak 380 milyar 200 milyon liralık yatırım yaptık. Gelecek yıl ise 28 milyar 800 milyon liralık yatırım yapılacak.

-Bu yıl 15 milyar 900 milyon lira tutarındaki 123 projeyi hizmete açtık.Gelecek yıl tamamlanması planlanan 47 milyar 700 milyon lira tutarındaki 126 projeyi de başlattık.

-2019 yılında tüm illeri bölünmüş yolla birbirine bağlamayı hedefledik.

-Bu yıl sonu itibarıyla havayolunda taşınan yolcu sayısı 195 milyona çıkarak, rekora ulaştı. Önümüzdeki yıl ise bunun üzerine bir 10 milyon daha ekleyerek, 200 milyonun çok üzerine çıkmış olacağız.

-2018 yılı tarifelerinde iç hatlara yönelik hizmet bedellerinde enflasyon artış oranı yüzde 10 ile sınırlı tutuldu. Dış hatlara yönelik hizmet bedelleri avro üzerinden olduğu için burada bir artış yapmadık.

YATIRIMLAR UZAYA ULAŞTI

Türksat 5A’yı 2020, Türksat 5B’yi ise 2021 yılında uzaya göndereceklerini belirten Arslan, Türksat 5A ve 5B ile dünyanın yeni Ku-Bant frekansını kullanan ilk 5 ülkesi arasına girileceğine dikkati çekti.

Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde (USET) üretimine başlanılan ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın tasarımında sona yaklaşıldığını ve yeterlilik test modellerinin üretimine başlandığını ifade eden Arslan, Türkiye’nin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacağını kaydetti.

Arslan, Türkiye Uzay Ajansının kurulmasına ilişkin çalışmaların da bu yasama döneminde tamamlanacağını dile getirdi.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleşme oranının yaklaşık yüzde 75-76 seviyesinde olduğuna işaret eden Arslan, bu projede 30 binin üzerinde çalışan bulunduğunu söyledi.

Türk sahipli yabancı bayraklı 5 bin 384 teknenin Türk bayrağına geçtiğini aktaran Arslan, hedeflerinin 6 bin tekne olduğunu belirtti.

Arslan, Karadeniz’i Marmara’ya bağlayacak Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik çalışmalar hakkında bilgi verirken de etüt çalışmalarının sürdüğünü, sondajların artırıldığını kaydetti. Arslan, kanalın, İstanbul Boğazı üzerindeki tehlikeli madde taşımacılığından kaynaklı riskleri bertaraf edeceğini ve kentsel dönüşümü sağlayacağını bildirdi.