Yatırımın merkezi Kağıthane

Kağıthane Belediyesi 2016 yılında bir çok önemli yatırıma imza atarak verimli bir seneyi daha geride bıraktı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan yol düzenleme çalışmaları kapsamında Kağıthane genelinde 80 bin ton asfaltlama çalışması yapılırken, 215 bin metre kare alan parke taşıyla süslendi.

Doğal afetler konusunda da tedbiri elden bırakmayan Kağıthane Belediyesi, sel baskınlarını önlemek amacıyla 7.800 metre yağmur suyu kanalı döşeyerek faaliyete geçirdi. Yapılan çalışma ile birlikte yoğun yağışın yarattığı su birikintileri cadde ve sokaklardan çok kısa bir sürede tahliye edilebilecek. Tüm yıl boyunca yapılan hizmetler kapsamında heyelan riskini önlemek için de ilçe genelinde toplamda 1100 metre boyunda perde duvar örüldü. Asfalt yollarda parke taşı kaplama, tretuar ve elektrik kablolarının yeraltına alınması çalışmalarıyla birlikte Kağıthane'nin altyapı ve üstyapısı büyük oranda baştan sona yenilendi.

Kağıthanelilerin sosyal ve kültürel yaşam kalitesini arttırmak adına da 2016 yılında önemli çalışmalara imza atıldı. Sene içerisinde Selim Kültür Merkezi'nin yapımını tamamlayan Kağıthane Belediyesi, Merkez Mahallesi Kültür Merkezi ve Otoparkı, Seyrantepe Mahalle Konağı, Hamidiye Kapalı Yüzme Havuzu, Gürsel Mahalle Konağı ve Nurtepe Akabe Camii inşaatlarında da sona yaklaştı. 2017 yılı içerisinde yapımı tamamlanması beklenen çalışmalarla Kağıthane, İstanbul'un kültür ve sosyal yaşam merkezi olma yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.