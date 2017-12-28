Yatırımı yaptı, şimdi üretim ve satışa odaklanacak

Bu yılı 1 milyar 200 milyon lira ciro ile kapatan şirketin, konut ağırlıklı üretim yaptığını dile getiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ‘Bizde metrekaresi 2 bin 500’e de daire var 22 bin liraya da. Hepsi de rağbet görüyor. Şirket olarak her gelir grubuna hitap edecek projeler üretmeye devam edeceğiz’ dedi.

HER SEMTTE BİR PROJE

Yılın ilk yarısında 6 projeyi satışa sunduklarını dile getiren Elmas, yıl boyunca gerçekleştirdikleri üç büyük kampanyada 1.800 bağımsız bölüm sattıklarını, özellikle ön talebe dayalı satış sürecinde olan Antalya projelerinde yüz güldürücü sonuçlar aldıklarını kaydetti. Elmas, bundan sonraki süreçte hem 19 bin bağımsız birimin olacağı Antalya projesine odaklanacaklarını hem de İstanbul’un farklı semtlerinde butik projeler geliştireceklerini söyledi.

YÜKSELİŞİMİZİ FAİZ ENGELLEDİ

Konut satışlarında uygulanan faizin alım psikolojisini doğrudan etkilediğine dikkat çeken Elmas, ‘Faizle ilgili son gelişmeler ve bankaların tüketiciye kredi vermede çıkardığı zorluklar yüzünden sektör genelindeki toplam ciro yüzde 10 olumsuz etkilenmiştir. Bu da yıl sonu rakamlarına yansıyacaktır’ dedi.

2018’DE NELER YAPACAK

“2017 yatırım yılıydı, 2018 üretim ve satış yılı olacak” diyen Altan Elmas, hedeflerini şöyle sıraladı:

-Sur Şirketler Grubu olarak; inşaat, AVM ve enerji sektörlerindeki yatırımlara odaklanacağız.

-2018 portföyü yaklaşık 11 milyar lira olacak. Ciroda ise, yüzde 40’lık büyüme ile 1,7 milyar liralık hedef koyduk.

-Yılın ilk çeyreğinde Ümraniye ve Sancaktepe’de yatırım değeri 750 milyon lira olacak 250’şer konutluk iki yeni projenin satışına başlayacağız.

-Ümraniye bölgesindeki Metrogarden AVM’yi büyütme projesi hayata geçiyor.

-Sur Yapı ayrıca Antalya ve İzmir’de önümüzdeki yıllarda geliştireceği iki yeni AVM projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

-Sur Enerji’nin de yatırımları devam edecek. 2018 yılının ilk çeyreğinde Kurtini RES santralinin devreye alınması planlanıyor. Sur Enerji, inşası devam eden diğer enerji projelerini 2019 yılında hayata geçirmeyi hedefliyor. 2018 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından üreteceğimiz enerji ile 25-30 bin konutun yıllık enerji tüketimine karşılık üretim yapacağız.

-2018 yılı gayrimenkul sertifikalarının daha aktif kullanıldığı bir yıl olacak. Sur Yapı olarak en az 2-3 projemizde 200 milyon TL’lik sertifika ihracı düşünüyoruz. Antalya’daki kentsel dönüşüm projemiz ve İstanbul’daki 2 projemizde bu uygulamayı denemeyi düşünüyoruz.



BU FİYATA DAİRE YOK

“2017 yılında Excellence Koşuyolu, Tempo City, Topkapı Evleri, YeşilMavi, Muhit ve Semt Bahçekent projelerinin lansmanlarıyla birlikte 3 büyük satış kampanyası gerçekleştiren Sur Yapı’nın İstanbul’daki en uygun fiyatlı projesi Bahçeşehir’e komşu Bahçekent’te yükseliyor. SEMT projesinde, kişiye özel ödeme planlarıyla ev sahibi olmak mümkün. Semt’in tekrar cezbedici hale gelen Bahçeşehir bölgesindeki en uygun fiyatlı proje olduğunu vurgulayan Elmas, her kesimden her bütçeye seslenen üretimiyle Sur Yapı’nın, “Türkiye’nin markası” kimliğini 2018 yılında da taşıyacağını kaydetti. İnşaattaki yüzde 22’lik maliyet artışının 2018’de fiyatlara yansıyacağını söyleyen Elmas, ‘Fiyatlar uygun iken, şimdi alım zamanıdır’ mesajı verdi.

Antalya’da 107 bine daire kapış kapış

Antalya’daki 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerinde yükselen yeni şehir projesine de değinen Elmas, ‘Burada 250 bin metrekare üzerinde kurulacak şehir parkı, Antalya’nın en büyük parkı olacak. Proje içerisinde konut, ofis, home ofis, dükkan, AVM, otel, hastane gibi faaliyetlerin yer aldığı yaklaşık 19 bin bağımsız bölüm yer alacak. Minimum 107 bin liradan satışa sunduğumuz daireler maşallah kapış kapış gitti. 8 yılda tamamlanması planlanan projeye toplam 8 milyar TL yatırım yapacağız. Proje süresince Antalya’da doğrudan ve dolaylı her yıl 5 bin kişi istihdam edilecek” dedi.