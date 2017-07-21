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Yatırımcıya yer tahsisinde kolaylık

Mülkiyeti kamudan yatırımcılara devredilen taşınmazların, açılan davalar sonucu devletin tasarrufuna bırakılmasına karar verilen kısımları için taşınmazın rayiç bedelinin binde 5'i üzerinden 49 yıla kadar doğrudan kullanma izni verilebilecek.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:32
Yatırımcıya yer tahsisinde kolaylık

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hazi̇ne Taşınmazlarının İdaresi̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle yönetmeliğe, "Hükmen devletin hüküm ve tasarrufu altında bırakılan yerlere ilişkin işlemler" başlığıyla yeni bir madde eklendi. Böylece, mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına veya kamu iktisadi teşebbüslerine aitken Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen miktar veya tutarda yatırım, ihracat, ek istihdam ve üretim yapılması amacıyla bedelsiz olarak mülkiyeti yatırımcılara devredilen taşınmazların, açılan davalar sonucunda mahkemelerce devletin hüküm ve tasarrufu altında bırakılmasına karar verilen kısımları üzerinde yatırımcılar lehine, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere taşınmazın rayiç bedelinin binde 5'i üzerinden 49 yıla kadar doğrudan kullanma izni verilebilecek.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:32
  1. Maliye Bakanlığı
  2. Mülkiye
  3. Bakanlar Kurulu
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