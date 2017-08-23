Yatırımcıları çağırdı

FATİN DAĞISTANLI / SİNGAPUR - Başbakan Binali Yıldırım, Singapurlu yatırımcılara Türkiye’deki yatırım imkanlarını anlattı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Yıldırım, varlıkları 550 milyar doları bulan yatırımcılara Türkiye’deki yatırım imkanlarını anlattı.

Yıldırım, toplantının ardından ülkede çeşitli ziyaretlerde bulundu. Singapur Liman İdaresi ile Pasir Panjang Limanı’nı ziyaret eden Yıldırım, liman bölgesindeki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Yıldırım, liman kontrol kulesinde de incelemelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Adana Limanı için model olarak düşünülen Jurong Adası’nı ziyaret etti. Liman yetkilileriyle görüşen Yıldırım, bölgeye ilişkin detaylı bilgi aldı.

İLERİ ÜRETİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİNDE BİLGİ ALDI

Ülkedeki İleri Üretim ve Teknoloji Merkezine (ARTC) giden Yıldırım, üretim istasyonlarında incelemelerde bulundu. Başbakan Yıldırım’a, merkezin robot geliştirme mühendisi Sibel Musaoğlu Ocak da bir sunum yaptı.

Başbakan Yıldırım’a ziyaretlerinde, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Halis Dalkılıç, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ile TÜBİTAK, TSE, THY, TUSAŞ/TAI, MÜSİAD ve DEİK’ten üst düzey yetkililer ile milletvekilleri de eşlik etti.

AKŞAM YÜRÜYÜŞÜ YAPTI

Başbakan Yıldırım, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong tarafından Istana Sarayı’nda verilen akşam yemeğinin ardından konakladığı otele geldi. Burada bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra spor kıyafetleriyle Singapur sokaklarında yürüdü.

Yürüyüş sırasında Singapur temaslarını değerlendiren Yıldırım, Türkiye’ye karşı yoğun ilgi olduğunu söyledi. Türkiye’nin öncelikli ortaklık yapılacak ülke olarak görüldüğünü belirten Yıldırım, Türk iş adamlarıyla Singapurlu yatırımcıların bir araya geldiğini, kapsamlı görüşmeler yaptıklarını aktardı.

İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle ekonomi ve diğer alanlardaki ilişkilerde canlanma yaşanacağını söyledi.

“Singapur’u beğendiniz mi?” sorusu üzerine Yıldırım, “Görüyorsunuz Singapur’u, Türkiye’de çalışarak terleniyor, burada çalışmadan terleniyor” esprisi yaptı.

Başbakan Yıldırım, Singapur temaslarının ardından Vietnam’a gitti.

Singapur’da Abdülhamid sevgisi

SİNGAPUR - Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'da Osmanlı döneminden kalma el yazımı Kur'an-ı Kerim koleksiyonu bulunan Ba'alwie Camii'ni ziyaret etti. Başbakan Yıldırım ve beraberindeki bakanlar, camiye gelişlerinde yetkililerce karşılandı.

Soyu Osmanlı Devletine uzanan al-Attas ailesi tarafından 1954 yılında yaptırılan camiyi gezen Yıldırım, İmam Syed Hassan al-Attas'tan camiye ilişkin bilgi aldı.

Yıldırım, üç kuşaktan bu yana aynı aileden gelen imamların görev yaptığı cami içindeki müzede bulunan Kur'an-ı Kerim koleksiyonunu inceledi.

İKİNCİ ABDÜLHAMİD’E AİT YAĞLI BOYA RESMİNİ İNCELEDİ

Singapur'daki Türk vatandaşlarının da yoğun olarak tercih ettiği camide oluşturulan müzeye geçen Yıldırım, burada bulunan Osmanlı Padişahı İkinci Abdülhamid'e ait yağlı boya tabloyla yakından ilgilendi.

Cami görevlileriyle fotoğraf çektiren Başbakan Yıldırım, camideki müzeye, üzerinde hat sanatıyla "Bütün Müslümanlar kardeştir" yazan tablo hediye etti.

6 ASIRLIK KUR’AN-I KERİM

Ba'alwie Camii'ndeki müzede, 600 yıllık olduğu tahmin edilen Kur'an-ı Kerim ile İstanbul'da basılan ilk Kur'an-ı Kerim de bulunuyor. İkinci Abdülhamid'in (sav) Singapur'a gönderdiği ve Malaycaya tercüme edilen Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in mührü, İkinci Abdülhamid tarafından gönderilen mektup açacağı, Osmanlı kılıçları, sikkeler ve ibrikler, camideki müze ve özel odada sergilenen eşyalar arasında yer alıyor.

ABDÜLHAMİD’E DUA EDİLİYOR

Singapurlu Müslümanların ilk ibadethanelerinden olan camide İkinci Abdülhamid sevgisi halen yaşatılıyor. Bu sevginin göstergesi olarak camideki müzede her yıl, padişahın ölüm yıl dönümünde, ruhu için Kur'an-ı Kerim okunuyor.

Ba'alwie Camii'nin mihrap duvarı, 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca özel imal ettirilerek Singapur'a gönderilen İznik çinileriyle süslendi. Bu kapsamda; Türkiye Diyanet Vakfı tarafından görevlendirilen bir Türk usta ülkeye gelerek, çini kaplama işlemini tamamladı.