Yatırımcılara tekno akademik destek

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlayıp, yeni teknoloji ve fikirlere kapı açmak için İstanbul Kalkınma Ajansı’nın da desteğiyle kurduğu Teknoloji Transfer Ofisi’ni (TTO) faaliyete geçirdi.

Resmi açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katıldığı törenle yapılan Ticaret TTO; yatırımcılara akademik destek vermenin yanı sıra, iş dünyası-üniversite işbirliği konusunda diğer üniversitelere örnek oluşturacak çalışmalar yürütecek.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Faaliyetlerini Kalkınma Bakanlığı ve İSTKA desteğiyle yürüten Ofis, akademisyenlere ve öğrencilere proje hazırlama, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi alanlarında destek sağlayacak. Ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde girişimci adaylarına çalışma ortamı, melek yatırımcı desteği, danışmanlık hizmetleri de TTO’nun diğer faaliyetleri arasında yer alıyor.

GİRİŞİMCİ SAYISI ARTACAK

Ofisin öne çıkan 5 biriminden birisi olan tanıtım ve bilgilendirme birimi, araştırmacıları ulusal ve uluslararası hibe programları ve fon kaynakları hakkında bilgilendirecek. Hibe programları, proje yönetimi, patent süreçleri ve girişimcilik gibi konularda eğitim, konferans ve seminerler gerçekleştirecek. Girişimcilik ve şirketleşme birimi ise girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını, girişimci sayısının artırılmasını ve şirketlerin sürdürülebilirliklerini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütecek. Bu doğrultuda girişimci ve girişimci adaylarına hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama gibi konularda bilgilendirmeler yapacak. Bu arada Ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde girişimci ve girişimci adaylarına çeşitli hizmetler sunulacak. Girişimcilere fon sağlayabilecek destek programlarına yönelik proje desteği de verilecek. Girişimci adaylarının melek yatırımcıya erişimlerinde de aracılık edilecek.

BİRÇOK FIRSAT BİR ARADA

Ticaret TTO’nun ön kuluçka ve kuluçka merkezine başvurular geçtiğimiz aylarda alındı. Kuluçka merkezinde girişimci ve girişimci adaylarına, mentorluk desteği, melek yatırımcılara erişim, eğitim ve danışmanlık desteği, çalışma alanı, İTO ve Türkiye’nin inovasyon merkezi ve teknoloji üssü Teknopark İstanbul ile işbirliği fırsatı sağlanıyor. Girişimciler ve girişimci adayları ayrıca ofis araçları, internet ve üniversitenin teknolojik altyapı ve laboratuvar imkanlarından faydalanabiliyor. 3D printer-3D tarayıcı prototipleme eğitimi ve kullanım olanağı buluyor.

ALTYAPI DESTEĞİ VERİLİYOR

Kuluçka merkezinde lisanslı programlar ile animasyon film ve oyun geliştirme fırsatı sunuluyor. Fon kaynağı sağlayabilecek destek programlarına başvuru için projelendirme, yer tahsisi ve altyapı desteği veriliyor. Hukuki süreçler, mali yönetim, muhasebe ve finansman, iş geliştirme ve trend analizi, pazarlama ve markalaşma, girişimci koçluğu olmak üzere 5 temel konuda danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

“KENDİ TEKNOLOJİMİZİ ÜRETELİM"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, projeye olan inancını şu sözlerle dile getirdi: “ İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde bulunan girişimci koçluğu ve danışmanlık, proje döngüsü eğitimi, hibe fırsatlarıyla tanışma programları, tasarım programları, akademisyen ve sanayici eşleştirmeleri, kuluçka merkezleri gibi programlar, sanayi ile bilimi buluşturan, çok faydalı, gerekli ve vazgeçilmez programlardır.”

FİKİR SAHİPLERİNE DAVET

Bakan Özlü, fikirlerin buralarda somutlaşarak anlam kazandığını, teknoloji transfer ofislerinde fikir sahibi olan, fikirlerine güvenen herkese yer olduğunu belirterek, yurt dışından teknoloji transferinin bir noktaya kadar yapılabileceğini, bir noktadan sonra teknolojiyi üretmenin elzem olduğunu vurguladı.

“AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK”

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, öğrencilerinin girişimci yönünü güçlendirmeyi hedefleyen bir üniversite olduklarını, farkındalık oluşturarak çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştırdıklarını ifade etti.