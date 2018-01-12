Yatırımcı her sorusuna mutlaka cevap alacak

İTO’dan yapılan açıklamaya göre, oda, üyelerine ticari danışmanlık hizmetini tek ofis çatısı altında verecek. İTO Bilgilendirme Merkezi adıyla kurulan ofiste, oda üyeleri şirketleriyle ilgili dış ticaret, teşvik, destek, ruhsat, vergi, istihdam gibi bilgileri, birden fazla yere gitmeden tek bir adreste alabilecek. Ofiste odanın sunduğu hizmetler de uzmanlar tarafından bire bir aktarılacak. Ayrıca, ilgili bakanlık ve diğer kamu kurumlarının sunduğu imkanlar anlatılacak, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimde köprü görevi görülecek.

‘ÇALIŞMALAR AYAĞA GÖRE’

İTO Başkanı Öztürk Oran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Eminönü Merkez Bina’da yer alacak İTO Bilgilendirme Merkezi’nin, oda üyelerinin ticarette en yakın çözüm ortağı olmasını amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“İTO’ya danışan, ticari hayatındaki her türlü faaliyet için en kestirme yolu öğrenecek. İTO Bilgilendirme Merkezi’nde üyelerimize tek bir ofis çatısı altında ticari danışmanlık hizmeti vermeye başlıyoruz. Üyelerimiz yüz yüze görüşmede soracak, İTO Bilgilendirme Merkezi’nde alanında ihtisaslaşmış uzmanımızdan anında cevapları alacak. Devlet destek ve teşvik sisteminin iş dünyasında bilinirliğini ne kadar artırırsak, yararlanma oranı da o kadar artacaktır. Tüm yatırımcılara doğru ve tatmin edici bilgilendirme ve yönlendirme yapacağız. Yatırım teşvikleri, KOSGEB destekleri, ihracat programları, istihdam teşvikleri, Ar-Ge teşvikleri ve diğer tüm destek programları çalışma kapsamında yer alacak.”