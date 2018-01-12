Yatırımcı altın mevduatına koştu

Altın mevduatında yüzde 37 artış gözlendi. 2017’de altın mevduatının toplam büyüklüğünün 17,9 tonu, toplam değerin ise 2 milyar 800 milyon lirayı gördüğünü belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Yatırımcılar için yeni ürünler ortaya koyuyoruz, koyacağız” dedi.

Faiz hassasiyeti olan yatırımcılara hitap eden ve faizsiz yatırım seçenekleri sunan katılım bankaları, 2017 rakamlarından memnun, 2018’den umutlu. İslami bono olarak adlandırılan Sukuk, yatırım fonları, girişim sermayesi fonları gibi yatırım araçları sunan sektörde altın mevduatı da büyük ilgi görüyor.

FONLARA TALEP ARTIYOR

Türkiye’de 5 katılım bankası faaliyet yürütürken, bu bankaların 2’si kamu, 3’ü özel sektör sermayeli. Türkiye’de 395 şubesi ve 5 bin 756 çalışanıyla hizmet veren Kuveyt Türk, bu sektördeki istikrarlı büyümesini devam ettirmeyi, yeni ülkelere ve bölgelere açılmayı planlıyor. Katılım bankacılığı faaliyetlerini değerlendiren Kuveyt Türk’ün Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2017’nin olumlu geçtiğine işaret ederken 2018 yılından da umutlu olduklarını söyledi. Uyan, “Ekim ayı verilerine göre katılım bankalarımızın toplam aktif büyüklüğü 155 milyar lirayı buldu. Toplam bin 2 şubede 14 bin 915 elemanla hizmet veren bankalarımızın net kârı ise 1 milyar 300 milyon liraya dayandı. Fonlara talep arttı. Toplanan fon büyüklüğü 105 milyar lira, kullandırılan fonlar ise 108 milyar liraya geldi” açıklamalarını yaptı.

BÜYÜME YÜZDE 20’Yİ BULUR

Uyan, 2018 için ise “Kredi Garanti Fonu (KGF) gibi ek teşviklerin olması durumunda sektör yüzde 15 ila 20 oranında büyür. Tabii sektöre giren yeni kurumlar da fonlar kanalıyla üretime ve ekonomiye önemli katkı yapar” öngörülerinde bulundu. Faiz hassasiyeti olan yatırımcıların katılım bankalarına ilgisinden hoşnut olan Uyan, “Katılım bankalarımız spekülasyonları önlediği, varlığa dayalı finansman sunduğu, ürün ve hizmetleri karışık olmadığı için rağbet görüyor. Şükür ki üretimi teşvik eden, ekonomiye katkı yapan bankalarımız yatırımcıların önemli bölümü tarafından tercih ediliyor” dedi.

FAİZSİZ YATIRIM SEÇENEKLERİ ARTTI

Faizsiz yatırım seçeneklerinin arttığını ifade eden Ufuk Uyan, bu seçenekleri Sukuk (İslami bono), yatırım fonları ve girişim sermayesi fonları olarak sıraladı. Uyan, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) de revaçta olduğunu dile getirdi.

Faizsiz fonlara firmaların rağbetinin arttığını vurgulayan Uyan, şunları söyledi: “Bu fonlar Türkiye ekonomisi için çok önemli. Bu fonlar ile KOBİ’ler rahatlıyor. KOBİ’lere kullandırılan fonların payı devamlı artıyor ile bankacılık sektörünün ortalamasını geçiyor. Biz de Kuveyt Türk olarak bu dönemde yeni ürünler ortaya koyuyor, yeni imkânlardan da yararlanıyoruz. Bu imkânlardan biri de KGF. 2017’de KGF teminatlı kredileri etkin bir şekilde kullanarak KOBİ’lere 3,8 milyar lira kaynak sunduk.”

ALTERNATİF YATIRIM

2016’yı 4,7 milyar liralık Sukuk arzıyla tamamlayan Kuveyt Türk’ün 2017 Şubat ayındaki 250 milyon liralık, Mayıs ayındaki 300 milyon liralık, Ekim ayındaki 400 milyon liralık ihraçları talep gördü. Kuveyt Türk, bugüne kadar 12 milyar lirayı aşkın kira sertifikası sundu. Bunların 6,5 milyar lirası muhtelif piyasalarda dolaşımda. Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy’ün yönettiği portföy büyüklüğü iki yılda 1 milyar TL’yi aştı.

“1.8 ton altını yastık altından çıkardık”

Yatırımcıların altına yöneldiğini, bunda Kuveyt Türk’ün de rolü olduğunu savunan Uyan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Altın mevduatında ilk üçte yer alıyoruz. Toplamda ekonomiye 13 ton altın kazandırdık. 2017’de 1,8 ton altını yastık altından çıkardık, 2016’ya göre yüzde 37 gibi bir artış kaydettik. 2017’de bankamızda altın mevduatının toplam büyüklüğü 17,9 tonu, toplam değeri ise 2 milyar 800 milyon lirayı gördü. Kuveyt Türk olarak yatırımcılar için yeni ürünler ortaya koyuyoruz, koyacağız. Ortaklığa dayalı finansman ürünleri ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Böylece hem katılım bankacılığının faaliyet alanını genişletmeyi hem de faizsiz yatırımlara yönelimi arttırmayı hedefliyoruz.”