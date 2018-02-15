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‘Yatırım hamlesinin başlangıcındayız’

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin yabancı yatırımcıların radarında olduğunu belirterek, ülkenin yeni bir yatırım hamlesinin başlangıcında olduğunu söyledi.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:47
‘Yatırım hamlesinin başlangıcındayız’

Şimşek, “Şu anda kapasite kullanım oranı yüzde 82 civarında. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak yatırımlar olacak” dedi. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen 7. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’nda (PENTEX) konuşan Şimşek, ülke ekonomisinin başarılı grafiğini 2018’de de sürdüreceğini kaydetti ve şu mesajları verdi: “Bu yıl iyi başladı, iyi de devam edecek. Dış talep artacak, turizm toparlanacak. Bizim en önemli pazarımız Avrupa Birliği (AB) de krizi atlattı, kendine geldi. Bu durum üretimimize ve ihracatımıza olumlu yansıyacak. Yatırımlar konusunda dünyada bir yavaşlama söz konusu. Gelişmiş ülkelerde yatırımların milli gelire oranında düşüş söz konusu. Türkiye ise yeni bir yatırım hamlesinin başlangıcında.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:47
  1. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
  2. Gaziantep
  3. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi
  4. PENTEX

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