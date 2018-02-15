‘Yatırım hamlesinin başlangıcındayız’

Şimşek, “Şu anda kapasite kullanım oranı yüzde 82 civarında. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak yatırımlar olacak” dedi. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen 7. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’nda (PENTEX) konuşan Şimşek, ülke ekonomisinin başarılı grafiğini 2018’de de sürdüreceğini kaydetti ve şu mesajları verdi: “Bu yıl iyi başladı, iyi de devam edecek. Dış talep artacak, turizm toparlanacak. Bizim en önemli pazarımız Avrupa Birliği (AB) de krizi atlattı, kendine geldi. Bu durum üretimimize ve ihracatımıza olumlu yansıyacak. Yatırımlar konusunda dünyada bir yavaşlama söz konusu. Gelişmiş ülkelerde yatırımların milli gelire oranında düşüş söz konusu. Türkiye ise yeni bir yatırım hamlesinin başlangıcında.”