Yatalak hastalar sandık başına gitti

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için tüm Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da vatandaşlar sandık başına gitti. Oy verme işlemi 2 bin 213 sandıkta saat 07.00’de başladı. Sağlık Bakanlığı talimatıyla kurulan 444 3 383 hattına gelen ihbarlar ve Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin tespitleriyle kentte hasta ve yaşlılar evlerinden ambulanslarla alınarak oy kullanacağı okullara götürüldü. Burada sağlık ekiplerinin ve görevlilerin yardımıyla yaşlı ve hasta vatandaşlar sandık başına giderek oyunu kullandı. Oy verme işlemini tamamlayan hastalar daha sonra evlerine götürüldü.