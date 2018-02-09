Yatak odasındaki gizli geçit bakın nereye çıktı

Edinilen bilgiye göre; Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kuzey Irak'tan yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği yönünde ihbar aldı ve A.Y. isimli şahsı takibe aldı.2 ay devam eden takip sonucunda kaçak sigaraları A.Y.'nin Osmanlı Mahallesi'ndeki evine indirdiği belirlendi ve eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda A.Y.'nin yatak odasında bazanın altında gizli bir geçit olduğu belirlendi. Başka giriş ve çıkışı olmayan gizli geçitten giren ekipler, ulaştıkları depoda 25 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Y. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.