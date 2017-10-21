Yat yarışlarıyla turizme milyonluk katkı sağlanıyor

The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivalive Yat Yarışları'nın, turizme önemli katkısının olduğu bildirildi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde Bodrum ilçesinde bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen organizasyona, dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce yelkenci katılıyor.

Yarışmacılar, Bodrum'un eşsiz koylarında Bodrum guletlerinin çoğunlukta olduğu teknelerle, yarışma heyecanını doyasıya yaşıyor.

The Bodrum Cup Yarış Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona dünyanın her yerinden katılım olduğunu söyledi.

Uysal, organizasyonun beğeniyle takip edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İlk defa bu yıl bir koyda konakladık. Yerleşimimizi yapmamız için çok önemliydi. Koylarımıza sahip çıkmak istedik. Koyların doğal güzelliklerinin bozulmaması için dünyaya sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu yıl yarışmayı Bodrum koylarında yapmaya karar verdik. Yarışma sayesinde Bodrum'daki otellerin birçoğu doldu. Bu organizasyonun yaklaşık getirisinin 5-6 milyon lira olduğunu düşünüyoruz. Geçen yıllarda kişi başı harcama limitlerimiz 300 avro seviyelerindeydi. Bu çok ciddi bir rakam. Umarız bu rakamlar artarak devam eder. Hem tanıtıma hem de Bodrum turizmine büyük katkımız olur."

"Türk ekonomisine büyük bir katkı"

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Serdar Kocadon da her teknenin yarışmaya ciddi bir hazırlık içerisine girerek katıldığını dile getirdi.

Teknecilerin kumanya, yelken düzeneği, ip, zincir ve buna benzer malzemeler alarak iyi bir harcama yaptığını anlatan Kocadon, "Organizasyonla elde edilen gelir turizm ekonomisine iyi bir katkı sağlıyor. Yaptığımız hesaplamalarla yarışlarla 5-6 milyon lira arasında gelir elde edildi." ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini kaydetti.

Kısa olan yarışma etaplarını önümüzdeki yıllarda daha da uzatmayı planladıklarını ifade eden Kocadon, yarışmaya katılan her teknede yabancı misafirlerin olduğunu söyledi.



"Organizasyona ABD başta olmak üzere, birçok ülkeden gelen misafirlerimiz, gazeteciler var. Bu kişiler ülkelerinde hem yarışları hem de Bodrum'un güzelliklerini anlatıyorlar. Bu Türk turizmine büyük bir katkıdır." diyen Kocadon, şöyle devam etti:



"Bu tür organizasyonlar ilçeye büyük bir canlılık getiriyor. Restoran, market, taksici olmak üzere, birçok sektör bu organizasyondan olumlu yönde etkileniyor. Yarış sonrası yapılan yemek yarışmaları, konserler de ayrı bir canlılık ve keyif katıyor. Denizin dinlendirici özelliği de birleşince herkes çok mutlu oluyor. Bu mutluluğun güzel ülkemize yayılmasını diliyorum. Organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bodrum Cup yarışları Türk ekonomisine büyük bir katkıdır."