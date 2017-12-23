Yastık altından 72 ton altın çıktı

Hazine’nin altın tahvili ile birlikte bu yıl toplam 75 tona yakın altın finansal sisteme katıldı. Bu rakam geçtiğimiz yıl 60 ton civarındaydı. Türkiye’de yastık altında 100-200 milyar dolara tekabül eden 2 bin 500-5 bin ton arasında değişen miktarda altın olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) CEO’su Ayşen Esen, bankaların topladıkları ve Hazine’nin altın tahvili ile birlikte bu yıl itibarıyla yastık altından sisteme katılan altının 75 tona yaklaştığını belirterek; bunu artırmak için hükümetin de farklı uygulamalar üzerinde çalıştığını, gelecek yıl bazı bankaların da altın tahvili veya benzeri enstrümanları çıkaracağını tahmin ettiklerini söyledi.

İHRACAT ÖN PLANDA

Türkiye yatırımlarını sadece iç tasarruflarla finanse edemezken, dış finansman ihtiyacı ekonomiyi küresel finansta yaşanan dalgalanmalara karşı kırılgan hale getiriyor. Bu çerçevede hükümet yastık altı altını da ekonomiye kazandırıp kaynak yaratmak üzere çalışmalar yürütüyor.

Esen ayrıca 2017’de ithalatın daha yoğun olduğu bir yıl olduğunu, 2018’de ise altının ihracının ön planda olmasını beklediklerini söyledi.

Esen’in verdiği bilgiye göre; Türkiye’nin altın ithalatı bu yıl altın fiyatlarının dış pazarlara göre daha yüksek olması, kuyum ve sanayi sektörlerinin yanı sıra bankaların munzam karşılık kaynaklı talebi ve Dubai’deki yeni vergi artışlarının ardından oradaki altın ticaretinin İstanbul’a yönelmesi nedeniyle arttı.

200 BİN DOLAR’I BULUYOR

Esen, yastık altında 100-200 milyar dolara tekabül eden 2,500-5,000 ton arasında değişen miktarda altın olduğunu ve bu kaynağı çıkarmaya ağırlık verdiklerini söyleyerek, bu kapsamda altın bankacılığının da bu yıl ivme kazandığını belirtti.

TCMB’nin bankalardan munzam karşılığı olarak altın kabul etmeye başlaması, sonrasında kabul edilecek altınlara hurda altını da dahil etmesi altın bankacılığını daha da hızlandırırken, Hazine de ekimde altın tahvili ihracı gerçekleştirdi.

“DİĞER BANKALARIN İLGİSİNİ ÇEKECEK”

Hazine’nin ihracında birinci etabın tamamlandığını söyleyen Esen, “Hazinenin yastık altındaki altının çıkarılması için tahvil çalışmasına devam etmesinde fayda olduğu inancındayız” dedi. Esen şöyle devam etti: “Sektördeki 11 bankanın topladığı altın miktarı geçen yıl sonunda 60 ton oldu. Bu yıl sonu itibarıyla ise Hazine’nin çıkardığı devlet tahvili dahil olmak üzere bankaların topladığı altın 75 tona yaklaştı.” Ancak Esen bunun yeterli olmadığını söyleyerek, “Bu işin bir bütün olarak ele alınması gerek ve devletinde bu konuya önem verdiğini biliyoruz. 2018 ve sonrası yastık altındaki altının çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettirildiği bir dönem olacağına inanıyoruz” dedi. Esen, devletin altın tahvili ihracının başarılı olmasıyla Denizbank’ın ardından altın bankacılığında aktif olarak çalışan diğer bazı bankaların da tahvil ihracı üzerinde çalıştığını söyleyerek, “2018’de altına ilgisi yoğun olan diğer bankalardan da yeni tahvil ihracı ve farklı uygulamaları bekliyoruz” diye konuştu.