Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YAŞ'ta Amerika'nın istediği olmadı!

TSK'nin geleceğini şekillendirecek olan son YAŞ toplantısıyla ABD'nin değil Türkiye'nin ulusal güvenliğinin öne çıktığı vurgulanıyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:46
YAŞ'ta Amerika'nın istediği olmadı!

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu YAŞ kararlarının, ABD'ye bir yanıt olduğunu savundu.

Aydınlık gazetesine konuşan Pekin ve Babüroğlu'nun vurguladığı ortak noktalardan biri YAŞ kararkarının ABD'nin lehine olmadığı ve ordunun birliğinin esas alındığı yönünde oldu.

TSK, MİLLETİN ORDUSU OLMA YÖNÜNDE İLERLİYOR

Pekin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"ABD, TSK'daki ulusalcıların, milliyetçilerin temizlenmesini istiyordu. Bildiğiniz üzere YAŞ'tan ulusalcılar darbe yapacak söylentisi yaydılar. Buradaki tabir demokrasiye bağlı, ülkesini seven, liyakat sahibi askerlerin emekli edilmesini düşünüyorlardı. Olmadı. Hem siyasi iktidar hem de YAŞ üyeleri bu tuzağa düşmediler. Türk Silahlı Kuvvetleri milli bir ordu olma, halkın, milletin ordusu olma yönünde bu YAŞ ile birlikte önemli bir adım attı diye söyleyebilirim"

ABD'NİN İSTEDİKLERİ UYGULANMADI

Babüroğlu'nun bu konudaki değerlendirmesi ise şöyle:

"Bunlar ABD veya emperyalizmin istediği YAŞ kararları değil. Kumpas mağdurları terfi ettirildi ki zaten en büyük mesajdır. Eğer 15 Temmuz darbe girişimini ulusalcılar, Atatürkçüler de katıldı veya onlar yaptı derseniz ki bu ifadeler bazı basın organların yer aldı, bu darbe davalarını sulandırmaktan başka bir işe yaramaz. Biliyorsunuz FETÖ lideri Fetullah Gülen de aynı düşünceleri dile getirdi. ABD elbette güçlü ordu yerine bölünmüş bir ordu ister. Özetle bu YAŞ kararları ABD'nin istediklerini uygulamadı ve Türkiye'nin ulusal güvenliği esas alındı."

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:46
  1. abd
  2. yaş
  3. ismail hakkı pekin
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü Samaras bombası
    1. TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü..
    2. Topuk dikeni ve belirtileri nedir?
    3. Dursun Özbek'ten Fatih Terim hamlesi
    4. Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı..
    5. Adana'da yatak odasında uyuyakalan..
    6. Balıkesir'de dünyanın en küçük..
    7. Büyük oyun: Amerika, Rusya ve İran...
    8. Filipinler’de 6.0 büyüklüğünde deprem..
    9. Bakan duyurdu... 'Yağmur başlıyor'
    10. Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e bomba..
    11. Hasan Ruhani için örtündü!
    12. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lens geldi,..
    13. Galatasaray şimdi de Juventus'lu..
    14. Burası Fethiye Körfezi… 15 yıl ömür..
    15. Putin'den 'adaylık' talebine sürpriz..
    16. Güney Afrika'da şok görüntüler! Diri..
    17. Oramiral Kösele emekliliğini istedi
    18. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde..
    19. Beşiktaş'ın yıldızı Süper Kupa maçında..
    20. Otobüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...