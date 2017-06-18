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Yaşlılara evlerinde 'iftarlık' hizmeti

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, uygulamaya geçirdiği "evde bakım hizmeti" kapsamında ramazanda yaşlıları evinde ziyaret ediyor.

18 Haziran 2017 Pazar 01:06
Yaşlılara evlerinde 'iftarlık' hizmeti

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, ramazanda bakıma muhtaç yaşlılara evlerinde iftar için yemek hazırlıyor.

Evde Bakım Hizmetleri uygulaması kapsamında çalışma yürüten Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ramazanda da yaşlıların hem evlerine hem de gönüllerine misafir oluyor.

Her gün ihtiyaç sahibi 200 aileye iftarda sıcak yemek dağıtan ekipler, yaşlıları ise evlerinde ziyaret edip, dertlerini dinliyor, evlerinin temizliğini yapıp iftar için sıcak yemek pişiriyor.

Yenişehir'deki evinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Ayten Onat'ı ziyaret eden ekipler, evi temizledikten sonra beraberinde getirdiği malzemelerden yemek hazırladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Çetin Türker, AA muhabirine, ramazan boyunca her gün 200 aileye iftarda sıcak yemek dağıttıklarını söyledi.

Evde bakım hizmetinden 120 yaşlının faydalandığını belirten Türker, söz konusu yaşlıların bakımının yanı sıra evlerini temizleyip, günlük yemek yaptıklarını kaydetti.

"Çocuklarım gibi iş yapıyorlar"

Onat ise, yapılan hizmetten dolayı memnun kaldığını söyledi. Yaşlı olduğu için iş ve yemek yapamadığını ifade eden Onat, şunları kaydetti:

"Gelenler çocuklarım gibi iş yapıyorlar. Onlardan çok memnunum. Kapıyı dahi zorla açabiliyorum, bunun yanında nasıl yemek yapabilirim. Sağ olsunlar gelip önce temizlik ardından yemek yapıyorlar. Bu uygulama yeni başladı. Daha önce kimse elimizden tutmazdı. Belediye yöneticilerinden böyle bir hizmeti başlattıkları için Allah razı olsun."

Onat, geçmişte işçi tutup evinin temizliğini yaptırdığını, artık belediye hizmetinden dolayı temizlikçiye ihtiyaç duymadığını sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 01:06
  1. Diyarbakır
  2. iftar
  3. Ramazan
  4. Yeniyehir Belediyesi
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