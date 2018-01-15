Yaşlı teyzeyi bu hale getiren magandalar yakalandı
Denizli'de yaşlı teyzeyi darp edip altınlarını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.15 Ocak 2018 Pazartesi 16:08
Denizli'nin Çal ilçesinde 74 yaşındaki Ümmi Çoşdan'ın su ikram ettiği kişi tarafından darbedilip boynundaki altının gasbedilmesine ilişkin soruşturma başlatan polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, geçen hafta Akkent Mahallesi'nde yalnız yaşayan Çoşdan'ın evine gelen ve kendisinden su istediği kişi tarafından darp ve gasbedilmesiyle ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİLER
Mahalledeki güvenlik kameraları inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.