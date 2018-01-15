Yaşlı teyzeyi bu hale getiren magandalar yakalandı

Denizli'nin Çal ilçesinde 74 yaşındaki Ümmi Çoşdan'ın su ikram ettiği kişi tarafından darbedilip boynundaki altının gasbedilmesine ilişkin soruşturma başlatan polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, geçen hafta Akkent Mahallesi'nde yalnız yaşayan Çoşdan'ın evine gelen ve kendisinden su istediği kişi tarafından darp ve gasbedilmesiyle ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.



KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİLER

Mahalledeki güvenlik kameraları inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.