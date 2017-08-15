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Yaşlı kalpleri gençleştirmenin yolu bulundu

Genç farelerin kalplerinden alınan kök hücreler yaşlı farelere enjekte edildiğinde hayvanların kalplerinin gençleştiği belirlendi.

15 Ağustos 2017 Salı 19:14
Yaşlı kalpleri gençleştirmenin yolu bulundu

Genç farelerin kalplerinden alınan endojen kök hücreler yaşlı farelere enjekte edildiğinde hayvanların kalp fonksiyonlarında iyileşme gözlendiği bildirildi.

Sponsorluğunu Ulusal Sağlık Enstitüsünün (NIH) üstlendiği, Cedars-Sinai Kalp Enstitüsünde görevli Dr. Eduardo Marban liderliğinde yapılan araştırmada, ortalama 22 aylık farelere, yeni doğmuş cinslerinden alınan kök hücreler transfer edilirken bir diğer gruba placebo verildi.

Daha sonra kalp fonksiyonları, ekokardiyogram, standart stres ve kan testleriyle ölçülen iki gruptaki farelerden elde edilen veriler, ortalama 4 aylık farelerinkiyle karşılaştırıldı. Kök hücre tedavisi gören yaşlı fareler, işlemden bir ay sonra başka testlere de tabi tutuldu.

Araştırmada, kök hücre transferi yapılan yaşlı farelerin kalp hücresi telomerlerinin (her bir DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruma işlevi gören parçalar) daha uzun olduğu, egzersiz kapasitelerinin yaklaşık yüzde 20 arttığı, ayrıca kök hücre verilmeyen farelere kıyasla tüylerinin daha hızlı çıktığı görüldü.

Kalpten alınan endojen kök hücrelerin, bir gün insan kalbinde yaşlanma sürecini tersine çevirmesi ve yaşlı kalplerin daha gençmiş gibi hareket etmesini sağlaması ümit ediliyor.

Araştırmanın sonuçları, "European Heart Journal"de yayımlandı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 19:14
  1. kalp gençleşme
  2. kök hücre
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