Yaşlı kadın TIR’ın altından vinçle çıkarıldı… Dehşet anları!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada tırın altında kalan yaşlı kadın, vinç yardımıyla tırın altında çıkarıldı.

Kaza, Deniz Er Eğitim Alayı mevkisinde meydana geldi. Erkan Ordulu yönetimindeki 31 KLH 22 plakalı tırın kırmızı ışıkta durduğu sırada 76 yaşındaki Nurhayat İşçi, karşıya geçmeye çalıştığı anda yeşil ışığın da yanmasıyla tırın altında kaldı.

Yaşlı kadına çarpan tırın şoförü hemen aracını durdu. Bacakları tırın tekerinin altında kalan kadının imdadına etraftaki vatandaşlar koştu. Olay yerine polis, sağlık ekipleri ve vinç çağrıldı. Yaşlı kadına sağlık ekipleri ilk yardımı tırın altında yaparken, vincin yardımıyla tır havaya kaldırılarak yaralı hemen ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.