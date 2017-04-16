Yaşlı kadın sedyede oy kullandı

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da 81 yaşındaki bakıma muhtaç Resmiye Aytaç, referandumda oy kullanabilmek için ambulansla Süleymanpaşa 50. Yıl Ortaokuluna getirildi. Burada sedye yardımıyla okulun içine taşınan Aytaç, sedyeyle birlikte paravana götürülerek oyunu kullandı. Yaşlı kadın, oy pusulasını sandığa attıktan sonra tekrar sağlık ekipleri tarafından ambulansla evine bırakıldı.

Resmiye Aytaç’ın torunu gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eskiden böyle bir şey yoktu. İyi bir şey, herkese teşekkür ederiz. Gerçekten çok iyi ilgileniyorlar” dedi.

Öte yandan Çorlu’da da yaşlı ve engelliler, okulların zemin katlarında kurulan oy verme alanlarında oylarını kullandılar.