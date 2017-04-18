% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Yaşlı kadın balkonda ölü bulundu

Karaman’da 78 yaşındaki bir kadın, yalnız yaşadığı evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

Yaşlı kadın balkonda ölü bulundu
Eklenme: 18 Nisan 2017, 15:07

Olay, öğle saatlerinde Alişahane Mahallesi 213 Sokak’ta bulunan Üçler Apartmanının son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına kaldığı öğrenilen 78 yaşındaki Raziye Çelik’in balkonda kıpırdamadan yattığını gören komşuları durumu hemen sağlık ekibi ile polise bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi kapının kilitli olması nedeniyle içeriyi giremeyince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye balkona uzattığı merdivenle içeriye girdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Böbrek hastası olduğu öğrenilen Raziye Çelik’in ölümünde herhangi bir şüphe bulunamayınca cenazesi yakınlarına teslim edildi.

 
EtiketlerKaraman
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 15:07
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?