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Yaşlı amcanın namaz hassasiyeti görenleri duygulandırdı

Kahramanmaraş'ta yaşlı bir vatandaş tedavi için gittiği hastanede oturduğu yerde namaz kıldı. Yaşlı amcanın bu hassasiyeti görenleri duygulandırdı.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:38
Yaşlı amcanın namaz hassasiyeti görenleri duygulandırdı

Kahramanmaraş'ta yaşlı bir vatandaş tedavi için gittiği hastanede oturduğu yerde namaz kıldı.

VAKTİN GEÇMEMESİ İÇİN

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, namazın geçmesini istemeyen yaşlı bir adam oturduğu banktan yere inerek namazını kıldı.

Edinilen bilgiye göre, KahramanmaraşSütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşlı bir adam hasta olduğu için mescide gidemedi. Oturduğu banktan yere inerek ayakkabılarıyla birlikte namaz kılmaya çalıştı. Yaşlı adamın namaz hassasiyeti bir vatandaş tarafından görüntülenirken çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmayan yaşlı adam, namazı kıldıktan sonra yine oturduğu banka geçti. -

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:38
  1. Kahramanmaraş

YORUM YAZ

  • Kıyamet Kıyamet 55 dk önce
    Aslında haberde garip olan yaşlı amcanın namaz kılmasına şaşkın gözlerle bakan o kadar insanın olması. Yaşlı amca bu bu hareketi avrupa veya müslüman olmayan bir ülkede yapsaydı. Insanlarin şaşkin bakışı anlaşılabilirdi. Turkiyede namaza verilen öneminne kadar az olduğunu görmek çok acı. Namaz saatinde o kolidorlarda adam bulunmaması gerekliydi.
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