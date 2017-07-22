Yaşlı adamın ölümünü 'hurilere gidiyorsun' diyerek izlediler

Rakka kent merkezinde ABD destekli YPG/PKK unsurlarının kontrolündeki bir bölgede yaşlı bir sivil önce yaralandı ardından da aşağılanıp ölüme terk edildi.



İsminin 'Ahmed Zeyno' olduğu öğrenilen ve 80 yaşında olduğu belirtilen yaşlı adam, PKK/YPG unsurlarının evine attığı bomba ile yaralandı. PKK/YPG'iler, yaralandıktan sonra çok fazla kan kaybettiği görülen yaşlı adama müdahale etmek yerine onunla dalga geçip bunu telefonlarına kaydettiler.



Geçtiğimiz Haziran ayı sonunda yaşandığı belirtilen olay, bölgedeki yerel haber kaynakları ve aktivistlerce de doğrulandı. ABD destekli YPG militanlarının yaralı haldeyken sokağa çıkartıp aşağıladığı yaşlı adama uyguladıkları muamele cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Yaşlı adam bu görüntüler kaydedildikten bir süre sonra yaşamını yitirdi.



Paylaşılan video görüntüsünde PKK/YPG'li kişi yaralı adama, "Neden o evdeydin?" sorusunu yöneltiyor. Yaşlı adam ise, "Nereye gideyim?" dedikten sonra "Hurilere git" cevabını alıyor.

Mepanews