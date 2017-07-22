Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yaşlı adamın ölümünü 'hurilere gidiyorsun' diyerek izlediler

ABD destekli örgüt, Rakka kentinde yaraladıkları bir sivili önce aşağıladılar sonra ölümünü izlediler.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:44
Yaşlı adamın ölümünü 'hurilere gidiyorsun' diyerek izlediler

Rakka kent merkezinde ABD destekli YPG/PKK unsurlarının kontrolündeki bir bölgede yaşlı bir sivil önce yaralandı ardından da aşağılanıp ölüme terk edildi.

İsminin 'Ahmed Zeyno' olduğu öğrenilen ve 80 yaşında olduğu belirtilen yaşlı adam, PKK/YPG unsurlarının evine attığı bomba ile yaralandı. PKK/YPG'iler, yaralandıktan sonra çok fazla kan kaybettiği görülen yaşlı adama müdahale etmek yerine onunla dalga geçip bunu telefonlarına kaydettiler. 

Geçtiğimiz Haziran ayı sonunda yaşandığı belirtilen olay, bölgedeki yerel haber kaynakları ve aktivistlerce de doğrulandı. ABD destekli YPG militanlarının yaralı haldeyken sokağa çıkartıp aşağıladığı yaşlı adama uyguladıkları muamele cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Yaşlı adam bu görüntüler kaydedildikten bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Paylaşılan video görüntüsünde PKK/YPG'li kişi yaralı adama, "Neden o evdeydin?" sorusunu yöneltiyor. Yaşlı adam ise, "Nereye gideyim?" dedikten sonra "Hurilere git" cevabını alıyor.

Mepanews

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:44
  1. PKK/YPG
  2. Ahmed Zeyno
  3. ABD
  4. RAKKA
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaraylılara müjde! Yıldız isim geri dönüyor
    1. Galatasaraylılara müjde! Yıldız isim..
    2. PKK işgalindeki kentte Elektirik..
    3. Duş sonrası bunu yapan genç hayatını..
    4. Her şey bu şehrin ortasında..
    5. Beşiktaş'tan Şenol Güneş yalanlaması
    6. Nureddin Zengi Hareketi Tahriru'ş..
    7. Giresun'da katliam gibi kaza!
    8. Muhalifler Arsal'de Hizbullah'ı..
    9. Ülkelerine geri dönmeyecekler
    10. ABD'den 'YPG' itirafı! İsim..
    11. B planı devreye girdi! FETÖ'ye büyük..
    12. Türkiye düşmanı Maliki: Rusya..
    13. Suudi Arabistan'ın öldürdüğü siviller..
    14. Giderek artıyorlar... İki çocuk..
    15. Göztepe, Ghilas'la güldü!
    16. Para karşılığında 'Katar karşıtı'..
    17. Bakan Ahmet Demircan'dan darp edilen..
    18. AK Parti'nin delege seçimleri başladı
    19. İsrail askerleri Filistin köyünü bastı
    20. Putin kod adını açıkladı!
    Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
    Türkiye ve Katar İsrail'i neden engelleyemiyor?
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    ABD vurdu: Çok sayıda ölü var
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"