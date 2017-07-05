Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yaşlı adamı evlenme vaadiyle 350 bin TL dolandırdılar

İzmir’in Çeşme ilçesinde, 78 yaşındaki adamı evlenme vaadiyle dolandıran kadın ve erkek arkadaşı polisler ekiplerince yakalandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:52
Yaşlı adamı evlenme vaadiyle 350 bin TL dolandırdılar

Çeşme’de yaşayan E.C. (78) ile bir mekanda tanıştığı ve bir süre görüştüğü E.G. (30) adlı kadına evlenme teklif etti. E.G., evlenebileceklerini ancak bazı şartları olduğunu söyledi. Evlenmek için 30 bin liralık ziynet eşyası alınmasını ve 5 bin liralık borcunun kapatılmasını isteyen kadının şartlarını kabul eden E.C., ziynet eşyalarını alarak kadının 5 bin liralık borcunu da kapattı.

Dolandırıcı E.G., ziynet eşyaları ve borcunun kapatılması ile yetinmeyerek bir ev alınmasını da istedi. Müşteki E.C., kadının bu isteğini de kabul edip, kadının erkek arkadaşı M.K.’yi de yanlarına alarak bankadan hesabından para çekmeye gitti. Müşteki E.C. ev almak için hesabından 320 bin lira çekti ve 320 bin lira parayı, E.C.’nin evine giderek bir dolabın altına sakladılar.

Bir süre sonra müşteki E.C.’nin evde olmadığı bir anda eve giden E.G. adlı kadın, dolabın altına sakladıkları parayı alarak kaçtı. Evine gittiğinde kapının açık olduğunu gören müşteki E.C., parayı sakladıkları dolabın altını kontrol edince paranın yerinde olmadığını gördü. E.C., hemen polisi arayarak yaşadıklarını anlattı.

Süratle araştırma başlatan Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcı zanlıları E.G. ve erkek arkadaşı M.K.’yı Çeşme’de yakaladı. Yapılan aramada 30 bin liralık ziynet eşyası bulunurken, 320 bin lira ise bulunamadı. Asayiş Bürosu ekipleri kayıp olan parayı bulmak için araştırma başlattı.

Dolandırıcılar, işlemlerinin ardından daha sonrada Çeşme Adliyesine sevk edildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:52
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. İzmir
  3. Çeşme
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lacazette rekor bonservis bedeliyle Arsenal'de
    1. Lacazette rekor bonservis bedeliyle..
    2. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson..
    3. KOSGEB'den vatandaşlara..
    4. İsrail'den Kudüs'te 800 yeni konuta onay
    5. Er Meydanı modernizasyonu gelecek yıla..
    6. Afrin'e operasyon yapılacak mı?..
    7. Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını..
    8. Şenol Güneş ve ekibi, sağlık..
    9. Denizdeki havalimanını 1,5 milyon..
    10. AK Parti ile MHP TBMM İçtüzük..
    11. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı..
    12. Pakistan kısa menzilli füze denedi
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş..
    14. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını..
    15. Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı..
    16. Kameni, Fenerbahçe ile ilk..
    17. Emniyet Müdürü Osman Ak, çocuklara..
    18. Sözcü İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa..
    19. Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
    20. Merkel'in ellerindeki şoke eden ayrıntı
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...