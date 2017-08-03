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Yaşlı adamdan 10 gündür haber alınamıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kaybolan yaşlı adamdan 10 gündür haber alınamıyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:21
Yaşlı adamdan 10 gündür haber alınamıyor

24 Temmuz Pazartesi günü eşine tarlaya gideceğini söyleyerek evden ayrılan Demiral Güngör’den 10 gündür haber alınamıyor. Eşi eve dönmeyince jandarmaya haber vererek kayıp ihbarında bulundu. Şahsı Alayaka Kırsal mahallesinde gördüğünü söyleyen bir kişinin ifadesi üzerine bölgeye giden ekipler, Demiral’ın evden ayrılırken yanına aldığı balta, nacak ve yiyecek bulunan torbayı buldu.

Ankara’da ikamet eden kardeşi Mehmet Güngör, “Kayıp haberini alınca Sındırgı’ya gittim, Simav ve Sındırgı’da kayıp afişleri dağıttım. Perşembe günü de görüldüğü bilgisi var. Jandarma ve AFAD ekipleri aramaları sürdürüyor. Aramada köpekler de kullanılmış, ölmüş olsa koku falan olur, böyle bir şey yok. Ormanlık alanda ağaçlar duvar gibi hizalı, 1 kilometre ilerisini bile görebilirsiniz. Bu yüzden ekipler aramalarını dere yataklarında sürdürüyor” dedi.

Arama çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, görenlerin jandarma, polis veya 0533 255 5486 numaralı telefona bilgi vermeleri istendi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:21
  1. Balıkesir
  2. Ankara
  3. Simav
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