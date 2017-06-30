Yaşlı adam denizde boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Göynük Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Şanverdi, eşi Sehel Şanverdi ve komşularıyla birlikte halk plajına gitti. Serinlemek için denize giren Mustafa Şanverdi’nin bir süre denizde yüzdükten sonra suyun yüzeyinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, yaşlı adamı sahile çıkararak sağlık ve jandarmaya ekiplerine haber verdi.

Mustafa Şanverdi, Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.