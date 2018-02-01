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Yaşlandıkça kemiklerimiz boyumuzu kısaltıyor

Yaşlandıkça boyumuzun kısalmasının en önemli sebebi dün uzun uzun bahsini ettiğimiz osteoporoz, yani kemik erimesi. İkincisi ise omurga kemiklerimiz arasındaki "disk" denilen yastıkçıkların erimesi ve böylece omurgamızın öne doğru eğrilmeye başlaması..

01 Şubat 2018 Perşembe 12:13
Yaşlandıkça kemiklerimiz boyumuzu kısaltıyor

“Osteoporoz”, yani “kemik erimesi”, kemik yapısının bozulması ve daha zayıf ve kırılgan hale gelmesi olarak tanımlanır.

Kemiğin protein yapısı ve kemiğe sertliği veren kalsiyum mineralinin kemikten çözülmesi ve yoğunluğun azalması sonucu ortaya çıkar.

50 yaş üstü her üç kadından birinde ve yine her beş erkekten birinde hayatının bir döneminde kemik kırığı olabilmekte.
Kemik yapımız büyüme çağında artar, 30’lu yaşlarda zirveye ulaşır ve sonra usul usul azalmaya başlar. Hemen hemen her iki yılda bir kemik dokusunun yüzde 1’i kaybedilir. Bu da 30 yaşlarındaki bir kadının 50 yaşına geldiğinde kemik dokusunun yaklaşık onda birini eridiği anlamına gelir.

BELİRTİLERİ

Kemik erimesi, kemik ağrıları, çabuk yorulma, halsizlik, daha sonraki süreçte kemiklerin hassasiyeti ve erken kırıklarla ortaya çıkar.

İnsanların yaklaşık yarısında kemik erimesi önce omurga kemiklerinden başlar.

İlerleyen yaşlarda boy kısalmasının altında yatan sebeplerden biri de bu omurga kemik yapısındaki ve arada sürtünmeyi önleyen yastıkcıkların erimesidir.

EN TEHLİKELİ KIRIK

Kalça kemiklerinde kemik erimesiyle ileri yaşlarda kırıklar artar. Kalça kemiklerindeki kırıklar en korkulan kırık tipi olup insanları uzun süre yatağa bağlar. İleri yaşlarda olduysa yatalaklık hali ma'zallah ölümle sonuçlanmaktadır. Amerika'da yapılan çalışmalar, yılda 300 binin üzerinde kalça kırığı vakası olduğunu ve bu hastaların 1 yıl içinde “beşte birinin kaybedildiğini”, “üçte birinin sakat kaldığını” göstermekte.

DAHA ÇOK KADINLAR

Kemik erimezi açısından kadınlar, erkeklere göre daha yüksek risk taşıyor.

Her 5 kırıktan 4’ü kadınlarda olur.

Menopoz bunu tetikleyen en önemli faktör.

Diyabet, kemik erimesini hızlandıran çok önemli bir hastalık.

Bazı hormon ilaçları (kortizon, tiroit ilaçları) karaciğer, böbrek hastalıkları, romatizmal hastalıklar da kemik erimesini tetikliyor.

Alkol ve sigara, kemik direncini olumsuz etkileyen faktörlerden.

Ama en önemli etkenlerden biri, yetersiz kalsiyum alımı ve D vitamini eksikliği. İleri yaşlarda vücudun kalsiyum ihtiyacı 1.5 grama kadar çıkar.

Yiyeceklerden bunu almak zor. Kalsiyum desteği şart. D vitamini bağırsaklardan kalsiyum ve fosfor alımını düzenleyen çok önemli bir vitamin, eksikliğinde kalsiyum emilimi azalır.

Bunlarla birlikte yeterli protein alımı, kemik sağlığı için çok önemli. Magnezyum, çinko, K vitamini gibi mikrobesinlerin de alımı önemli.

TEŞHİSİ

Kemik erimesi olup olmadığını “kemik mineral yoğunluğu” testiyle öğrenebilirsiniz. Artık her yerde kolayca yapılabilen bu testi 50 yaşın üstündekiler her yıl düzenli yaptırmalı.

Kemik mineral yoğunluğu hafif azalmışsa “osteopeni” olarak isimlendirilir. Bu risk alanında olduğunuzu gösterir. Daha ileri düzeyde ise “osteoporoz” teşhisi konulur. Risk alanında iseniz bu testi her yıl, değilseniz 2-3 yılda bir yaptırmalısınız.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 12:13
  1. kemik erimesi
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