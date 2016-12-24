Yaşından dolayı Galatasaray'dan veto yedi!

Menajerler stoper arayışındaki Galatasaray'ın kapısını çalmaya başladı. Önerilen isimlerden teknik direktör Riekerink sakatlık geçmişini sebep göstererek Serdar Taşçı'yı veto etmişti.
Sarı-kırmızılı idareciler de İsviçre'den Türkiye'ye dönüş hazırlığında olan Egemen Korkmaz'a yaşından dolayı olumsuz yaklaştı ve gündemine almadı.
35 yaşına basacak Egemen'le Galatasaray'ın değil RizeSpor'un ilgilendiği öğrenildi.
Tuzlaspor maçı Başakşehir'de...
Türkiye Kupası'nda 28 Aralık Çarşamba günü oynanacak olan Tuzlaspor-Galatasaray maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'na alındı. 20.30'daki karşılaşma Tuzla Stadı'nda ışıklandırma olmadığı için Başakşehir'de yapılacak. Böylece Galatasaray, kağıt üzerinde deplasmandaki maçı kendi tesislerine sadece yarım saat uzaklıktaki Başakşehir Stadı'nda oynarken, Tuzlaspor ise en az 1.5 saat yol gidecek.