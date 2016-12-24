Cloudflare

Yaşından dolayı Galatasaray'dan veto yedi!

Galatasaray'da idareciler de İsviçre'den Türkiye'ye dönüş hazırlığında olan Egemen Korkmaz'a yaşından dolayı olumsuz yaklaştı.

Yaşından dolayı Galatasaray'dan veto yedi!
Eklenme: 24 Aralık 2016, 10:00
Bu haber 2.469 kez okundu

Menajerler stoper arayışındaki Galatasaray'ın kapısını çalmaya başladı. Önerilen isimlerden teknik direktör Riekerink sakatlık geçmişini sebep göstererek Serdar Taşçı'yı veto etmişti.

Sarı-kırmızılı idareciler de İsviçre'den Türkiye'ye dönüş hazırlığında olan Egemen Korkmaz'a yaşından dolayı olumsuz yaklaştı ve gündemine almadı.

35 yaşına basacak Egemen'le Galatasaray'ın değil RizeSpor'un ilgilendiği öğrenildi.

Tuzlaspor maçı Başakşehir'de...

Türkiye Kupası'nda 28 Aralık Çarşamba günü oynanacak olan Tuzlaspor-Galatasaray maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'na alındı. 20.30'daki karşılaşma Tuzla Stadı'nda ışıklandırma olmadığı için Başakşehir'de yapılacak. Böylece Galatasaray, kağıt üzerinde deplasmandaki maçı kendi tesislerine sadece yarım saat uzaklıktaki Başakşehir Stadı'nda oynarken, Tuzlaspor ise en az 1.5 saat yol gidecek.

 
EtiketlerGalatasaray HaberleriGalatasaray
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
  • ‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda?Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda?

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Samsunspor, bugün sahasında Göztepe'yi konuk edecek

Shanghai SING transfer işini iyice abarttı!Shanghai SING transfer işini iyice abarttı!

Geçtiğimiz yaz Zenit'ten Hulk'u 55.8 milyon Euro'ya transfer eden Shanghai…

Adana Demirspor Sivasspor ile mücadele edecek!Adana Demirspor Sivasspor ile mücadele edecek!

Adana Demirspor bugün deplasmanda Sivasspor ile mücadele edecek. Karşılaşma saat…

'Şehitlere Saygı Maçı' sonrası Erdoğan'ın isteği..'Şehitlere Saygı Maçı' sonrası Erdoğan'ın isteği..

Kulüpler Birliği Vakfı ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Şehitlere Saygı"…

Darüşşafaka Doğuş, Maccabi Tel Aviv'i sahada ezdi!Darüşşafaka Doğuş, Maccabi Tel Aviv'i sahada ezdi!

Darüşşafaka Doğuş, Maccabi Tel Aviv'i 86-84 yenerek galibiyet serisini 3'e…

Yaşından dolayı Galatasaray'dan veto yedi!Yaşından dolayı Galatasaray'dan veto yedi!

Galatasaray'da idareciler de İsviçre'den Türkiye'ye dönüş hazırlığında olan Egemen Korkmaz'a…

CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor!CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor!

THY Avrupa Ligi'nde Rus takımı CSKA Moskova, 14 maçta elde…

Milan'dan 'Süper' zaferMilan'dan 'Süper' zafer

İtalya Süper Kupa'da Milan, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1…

Crystal Palace'ta Sam Allardyce dönemiCrystal Palace'ta Sam Allardyce dönemi

Crystal Palace teknik direktörlük görevine, rüşvet skandalı sonrası İngiltere Milli…