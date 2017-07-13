Yasin Öztekin:Biz Galatasarayız
Slovakya etabının en çalışkan isimlerinden biri olan Yasin Öztekin, bu geceki 90 dakika için çok iddialı.13 Temmuz 2017 Perşembe 03:51
Slovakya etabının en çalışkan isimlerinden biri olan Yasin Öztekin, bu geceki 90 dakika için çok iddialı.
Galatasaray için bu tip ön elemelerin çok sıkıntı olmayacağını belirten Sarı- Kırmızılı futbolcu, “Rakibimiz elbette bizi eleyip tarihi başarılarından birini yakalamak isteyecektir. Fakat biz Galatasarayız. Buna izin vermemek için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.