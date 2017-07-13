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Yasin Öztekin:Biz Galatasarayız

Slovakya etabının en çalışkan isimlerinden biri olan Yasin Öztekin, bu geceki 90 dakika için çok iddialı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 03:51
Yasin Öztekin:Biz Galatasarayız

Slovakya etabının en çalışkan isimlerinden biri olan Yasin Öztekin, bu geceki 90 dakika için çok iddialı.

Galatasaray için bu tip ön elemelerin çok sıkıntı olmayacağını belirten Sarı- Kırmızılı futbolcu, “Rakibimiz elbette bizi eleyip tarihi başarılarından birini yakalamak isteyecektir. Fakat biz Galatasarayız. Buna izin vermemek için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 03:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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